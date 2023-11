Di Alice Spina

MARTINSICURO – E’ stata approvata nel corso del consiglio comunale di mercoledì 15 novembre un’importante manovra di fine anno di circa 4 milioni di euro.

“Una manovra di bilancio di fine anno fuori dagli schemi: portiamo avanti senza sosta la nostra politica fatta di nuovi investimenti per rendere la città un modello di sviluppo ed efficienza”Le parole dell’assessore al Bilancio e Finanze, Alduino Tommolini che passa poi a spiegare i dettagli della manovra:

“Sul fronte delle entrate si registrano maggiori entrate correnti per l’importo di euro 446.796 pari al 11,22% circa del totale e maggiori entrate in conto capitale (destinate quindi agli investimenti) per euro 3.536.094 pari all’88,78% del totale, portando in tal modo il valore complessivo della manovra alla somma totale di euro 3.982.890 circa.

Sul piano degli investimenti vanno segnalate nuove importanti opere che troveranno realizzazione grazie alle predette entrate:

Il contributo regionale per ciclovia turistica adriatica per l’importo di euro 1.090.695 grazie al quale si procederà alla riqualificazione del tratto di lungomare che va dalla zona dei campeggi di Martinsicuro fino agli inizi del lungomare di Villa Rosa;

Il contributo statale per sistemazione fossi per l’importo di euro 2.338.896, grazie al quale si procederà all’esecuzione dei lavori relativi al fosso franchi per la somma di euro 1.625.000 e del fosso ottone per la somma di euro 713.896;

Il contributo statale (PNRR) per l’importo di euro 86.503, attraverso il quale di procederà ai lavori di adeguamento funzionale della mensa della Scuola Materna di Via A. Moro;

L’utilizzo dell’avanzo di bilancio comunale per l’importo di euro 79.000 attraverso il quale si finanzieranno i lavori di manutenzione straordinaria del Torrione Carlo V”.

“Va infine rilevato un ulteriore stanziamento di ben 52.000 euro – continua Tommolini – destinato alle spese di progettazione, che rappresentano sin dall’inizio di questa avventura amministrativa, iniziata nel 2017, il vero pilastro che sta alla base dei tanti progetti d’investimento che oggi vediamo realizzarsi e che vedremo concretizzarsi nel futuro.

Tutto questo fa seguito al già importante piano di opere in corso di realizzazione, fra le quali i nuovi tratti di lungomare di Martinsicuro e Villa Rosa, il nuovo Centro Martinsicuro Arte e Cultura di Piazza Cavour, la nuova Scuola per l’infanzia di Via Venezia e al recente successo di incassi dell’imposta di soggiorno al termine di una interessante e proficua stagione estiva”.

L’assessore conclude poi esaltando il lavoro di squadra di tutta l’amministrazione che sta portando al raggiungimento di importantissimi traguardi:

“Ancora una volta desidero fare un grande plauso a questo stupendo collettivo di Consiglieri, Sindaco, Assessori, grazie al cui impegno siamo anche quest’anno a presentare alla Città questa importante manovra di bilancio.

Siamo già al Lavoro per approvare entro la fine dell’anno il nuovo bilancio di previsione anno 2024, attraverso il quale cercheremo di dare nuovi stimoli e nuovo impulso allo sviluppo del nostro Paese”.