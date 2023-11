Di Alice Spina

ASCOLI PICENO – Il NurSind diffida l’Ast Ascoli Piceno. Nel periodo emergenziale anziché promuovere e stimolare l’egregio lavoro dello staff ospedaliero, nella trasformazione di parecchi contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, l’AST avrebbe addirittura annullato le ferie accumulate del suddetto personale sanitario.

A parlare è Maurizio Pelosi, segretario provinciale, che segnala la diffida sporta da NurSind al direttore generale dell’Azienda AST AP. NurSind, nota organizzazione sindacale in rappresentanza di quei dipendenti mal capitati, ha diffidato l’azienda e richiesto il ripristino delle ferie soppresse in conformità alle normative vigenti e alle sentenze giudiziarie. La situazione è a dir poco critica, stanno prendendo in considerazione eventuali azioni legali se non si adotteranno al più presto misure correttive. Sollevate con fermezza gravi questioni relative alle ore in eccedenza accumulate. Segnalazioni da parte del personale soprattutto nel settore sanitario, testimoniano inoltre irregolarità nella registrazione stessa delle ferie maturate.

Quei lavoratori a tempo determinato che tutti noi abbiamo chiamato eroi, sono stati impiegati in condizioni estenuanti durante la pandemia, senza possibilità di fruire delle ferie e accumulandone una notevole quantità.

L’amministrazione, giustifica la cancellazione facendo riferimento ad un parere dell’ARAN del 2015. In realtà l’Aran non ipotizza alcuna cancellazione delle ferie maturate e non fruite in quanto un diritto costituzionalmente riconosciuto e non può essere cancellato da un parere. Le ferie in questo caso così come le ore in eccedenza accumulate debbono essere necessariamente fruite oppure conservate anche nel passaggio a tempo indeterminato come testimoniano le numerose sentenze giudiziarie emesse in vertenze promosse dal Nursid Nazionale.