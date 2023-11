AURORA TREIA: Frascarelli, Massini (45′ st Ripa), Marchetti, Perfetti (41′ st Ramadori), Armellini, Palazzetti, Capponi (9′ st Petruzzelli), Fratini, Chornopyshchuk, Pucci, Cervigni.

A disposizione: Cartechini, Filacaro, Ruani, Capradossi, Romanzetti, Buschittari. Allenatore Stefano Compagnoni

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia (30′ st Liberati), De Cesaris, Stacchiotti, D’Intino, Pietropaolo, Galli (22′ st D’Angelo), Picciola, Cialini (41′ st Lanzano).

A disposizione: Tamburini, Delli Compagni, Zadro, Mbjeshova, Di Luca, Cavallin. Allenatore Salvatore Fusco

Arbitro: Paoletti della sezione di Fermo

Reti: Galli (4′ pt, 18′ st), Fratini (30′ pt), Cervigni (42′ pt), Stacchiotti (32′ st), Chornopyshchuk (38′ st).

Note. Circa un centinaio gli spettatori presenti. Ammoniti: Armellini, De Cesaris, Cervigni. Espulso: Filipponi.

TREIA – L’Atletico Centobuchi trova un punto in trasferta contro l’Aurora Treia dopo aver disputato una gran gara ma dove gli episodi non sono andati a favore dei biancazzurri.

Passano solo 4 minuti dal calcio d’inizio e Cialini si procura un calcio di rigore dopo una trattenuta di Armellini, sul dischetto va Galli che incrocia con il sinistro e batte Frascarelli per lo 0-1. Al 21′ pt altra occasione per gli uomini di Fusco: D’Intino viene pescato in area di rigore e prova la zampata vincente con il sinistro ma la sua conclusione sfiora il palo. Al 30′ pt arriva il pareggio dell’Aurora Treia: Chornopyshchuk fa la sponda al limite per Fratini che ciabatta il tiro e batte Camaioni, 1-1.

Al 32′ pt ci prova Chornopyshchuk sul primo palo ma Camaioni controlla la sfera. Al 42′ pt sorpasso dei padroni di casa con Cervigni che dopo un calcio piazzato trova la deviazione vincente per il 2-1. Un minuto più tardi Aurora Treia vicina al tris: De Cesaris perde il controllo del pallone, Chornopyshchuk lo intercetta e tutto solo in area viene fermato tempestivamente da Camaioni.

Nel secondo tempo, però, i biancazzurri vogliono subito provare a riprendere la gara: è il 9′ st quando Galli dal limite calcia con il sinistro ma Frascarelli si supera con un grande intervento e devia in angolo. Al 18′ st ecco il pari dell’Atletico: Pietropaolo si fa spazio sulla corsia di sinistra, crossa sul secondo palo dove arriva Galli che firma il 2-2 per la sua doppietta personale. Al 32′ st arriva il ribaltone: calcio di punizione dalla sinistra battuto da Fabi Cannella che pesca in area il colpo di testa di Stacchiotti, per il 2-3.

Al 36′ st arriva l’episodio decisivo della gara: lancio in area alla ricerca di Fratini che cade a terra insieme a Filipponi, per l’arbitro è penalty ed espulsione per doppia ammonizione per il numero 2 ospite. Sul dischetto va Chornopyshchuk che porta il punteggio sul 3-3 definitivo.

Il prossimo appuntamento in campionato sarà sabato 25 novembre alle ore 14.30 allo Stadio “Tommolini” di Martinsicuro, dove l’Atletico Centobuchi affronterà il Monticelli. Prima, però, c’è il turno di Coppa Italia contro l’Atletico Porto Sant’Elpidio.