Grottammare: Beni, Donzelli, Polini, Guenci, Genovese, Gibbs, Zanibi, Liberati, Mattioli, Pomili, Di Nicolò. A disposizione Pasquali, Ferrari, Porfiri, Abbruzzetti, Franchi, De Cesare, Bellini, Traini, Ottaviani.

Allenatore POGGI

R.e.v. Pagliare: Santori, Mariani, Oddi, Neri, Ficerai, Seproni, Gadaleta, Gregori, Machado, Carlini, Gagliardi. A disposizione Cicconi, Mariani, Di Russo, Picchini, Petrelli, Onesi, Pignotti, Sacchini, Khouaja.

Marcatori: Gadaleta (P), Gadaleta (P), Ottaviani (G), Ottaviani (G), Pomili (G)

Cronaca

Seconda rimonta consecutiva tra le mura amiche del Grottammare, che supera 3-2 la Real Eagle Virtus Pagliare con un gol nei minuti finali di Pomili.

Pronti, via e il Grottammare va vicinissimo al vantaggio con un inizio veemente: esattamente come nell’ultima gara casalinga, però, nel momento migliore arriva un uno-due micidiale degli ospiti con la doppietta del giovane Gadaleta.

Il Grottammare si lancia in avanti e l’espulsione per doppia ammonizione di Carlini aumenta ancora di più il forcing dei padroni di casa. La svolta della partita arriva con l’ingresso in campo di Ottaviani: il classe 2005 realizza due gol da rapace d’area e riporta le squadre in parità.

Dopo aver giocato 45 minuti nell’area avversaria, la squadra di Poggi trova il meritato gol che vale i tre punti: Mattioli suggerisce per Pomili, che gonfia la rete e fa esplodere di gioia il “Pirani”.