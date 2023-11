SAN BENEDETTO – Dopo il delfino trovato senza vita due settimane fa, le onde del mare che bagna la Sentina hanno portato sulla spiaggia una tartaruga: altra creatura marina di grandi dimensioni a non sopravvivere al sopraggiungere dell’autunno. L’animale, dal peso stimato di circa 50-60 Kg, è stato trovato a riva nelle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 18 novembre, da un lettore di Riviera Oggi durante una passeggiata. Si tratterebbe di un esemplare di Caretta caretta. La carcassa del rettile non presenta segni di eventi traumatici: sconosciute le cause del decesso. Il ritrovamento è stato segnalato alla locale Capitaneria di Porto.