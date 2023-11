SAN BENEDETTO – Ancora poco chiare le dinamiche del fatto avvenuto in via Ugo Bassi verso le 19 e 30 di venerdì 17 novembre. Una violenta lite in centro città. Sul posto, 118 e Polizia. Una persona è stata ferita è stata posta sulla barella ed un uomo di origini africane, anche lui con una contusione in testa, è stato caricato di peso dagli agenti di polizia a bordo dell’ambulanza, sotto sorveglianza all’interno. L’ambulanza è stata scortata dalle forze dell’ordine al Madonna del Soccorso