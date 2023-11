RIPATRANSONE – Con l’autunno Ripatransone torna ad essere percorsa sulle Vie di Bacco. Prende il via dal 18 novembre e fino al 17 dicembre 2023 la storica iniziativa di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche ripane e picene proposte dai Ristoratori e dalle Cantine Vitivinicole della Città promossa dall’Amministrazione Comunale di Ripatransone.

La manifestazione, giunta alla sua 28ª edizione, vede per il 2023 un ampio coinvolgimento delle realtà cittadine e sarà vetrina dei migliori prodotti del territorio.

La formula prevede la proposta di menù degustazione ad un prezzo compreso tra 30€ e 35€ a persona. Tali menù includono il vino selezionato dal ristoratore tra i prodotti proposti dalle cantine ripane aderenti. Inoltre, ogni ristorante proporrà una selezione premium di vini ripani che andrà ad arricchire i menù. Con l’intento di valorizzare il patrimonio gastronomico del territorio, in ogni proposta è contenuto un piatto della tradizione culinaria ripana e picena.

Gli aderenti all’edizione 2023 sono Barone Rosso, La Piazzetta presso “I Calanchi”, La Cascina dei Ciliegi, Colle Serrano, La Contrada, Lu Cuccelò e Iervasciò tra i ristoratori; Cantina dei Colli Ripani, Damiani, La Fontursia, La Vite Maritata, Le Caniette, Numa, San Michele a Ripa e Simone Capecci tra le cantine.

Tutte le informazioni relative ai menù e alla manifestazione sui canali social Visit Ripatransone e sul sito dedicato viedibacco.comuneripatransone.com.

“Siamo orgogliosi di presentare la 28esima edizione di una manifestazione simbolo dell’enogastronomia della nostra Città”, afferma Stefano Fraticelli, Presidente del Consiglio Comunale, delegato a Turismo e Valorizzazione dei Prodotti Tipici. “Si tratta di un’opportunità davvero importante per coniugare la valorizzazione dell’offerta enogastronomica e la destagionalizzazione della proposta turistica. Con la collaborazione dei ristoratori abbiamo lavorato molto negli ultimi anni, così come per questa edizione, per potenziare il format con l’obiettivo di creare un’immagine coesa e strutturata del settore. Un impegno che siamo certi porterà degli ottimi benefici nel medio-lungo periodo”, conclude Fraticelli.

Soddisfazione espressa dal Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi: “Siamo soddisfatti per aver sostenuto in questi anni una manifestazione storica per la Città di Ripatransone. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di supportare il comparto sostenendo economicamente l’iniziativa perché crediamo che sia un ottimo volano per la nostra economia. Ringraziamo i ristoratori e le cantine aderenti per aver dimostrato la propria collaborazione, fondamentale per la crescita della nostra realtà”.