MONTEFIORE DELL’ASO – Un importante e interessante progetto turistico-educativo è stato promosso nel territorio di Montefiore dell’Aso da parte del titolare del complesso residenziale Casa Dottore, Donovan Pfaff.

Scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere e piantare in un terreno di 6,5 ettari, che si trova nelle vicinanze di Casa Dottore, tutte le tipologie di ulivo, circa 500, che rappresentano le diverse regioni d’Italia, così da creare una sorta di piccola Italia degli ulivi in un’unica zona.

Partecipano al progetto, insieme a Donovan Ptaff, anche Mirka Kozelkova, resort manager di Casa Dottore, il geometra Moris Rapacci, il professor Wolfgang Konig dell’università di Francoforte, l’imprenditore agricolo e maestro potatore Tiziano Alleandri e il vicesindaco di Montefiore dell’Aso, Tonino Maurizi. Al momento sono state piantate dodici varietà di alberi in rappresentanza della nostra regione, ma si prevede che, nel corso dei prossimi mesi, andranno ad aggiungersene molte altre provenienti dalle restanti regioni italiane, un’attività impegnativa che comporta, oltre alla scelta, all’acquisto, al trasporto e alla piantagione di un gran numero di piante, anche un lavoro di studio e di ricerca di nuove varietà meno conosciute e coltivate, che coinvolgerà anche università ed esperti.

“In questo modo si creerà un’Italia in miniatura con la diversità degli ulivi, che potrà essere utilizzata come percorso naturalistico per bambini e persone interessate o per una passeggiata. Lo sviluppo degli alberi viene monitorato e documentato, in modo da poter acquisire conoscenze per le piantagioni future – hanno commentato Donovan Pfaff e i suoi collaboratori.

L’area si può già visitare. Per informazioni: 347 4328749.