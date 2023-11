SAN BENEDETTO – L’Italia ha conquistato un preziosissimo terzo posto ai campionati mondiali senior di surfcasting, svoltisi in Sicilia e per l’Apsd San Benedetto c’è il vanto di aver avuto il proprio tesserato, Lorenzo Secchiaroli, all’interno della nazionale azzurra.

L’Italia, dopo un inizio non propriamente positivo, nonostante si gareggiasse sulle spiagge amiche tra Catania e Messina, ha saputo recuperare le posizioni in classifica, fino a giungere a un meritatissimo terzo posto di squadra che premia l’impegno di tutti gli atleti della nazionale e del loro staff tecnico.

Secchiaroli ha conquistato il diritto a far parte della nazionale italiana, grazie all’ottimo comportamento tenuto nella gara denominata Club Azzurro, che ha il compito di definire gli atleti in lizza per la maglia della nazionale.

Ventuno le nazioni che hanno preso parte alla competizione (svoltasi sulle spiagge di Roccalumera e Nizza di Sicilia) con i loro atleti migliori e quindi la medaglia di bronzo conquistata dalla squadra italiana, della quale faceva parte anche il sambenedettese Lorenzo Secchiaroli, ha avuto una grandissima importanza e a lui sono giunti i complimenti del presidente dell’Apsd San Benedetto Zefferino Guidi e di tutti i suoi compagni di squadra.