MARCHE – Il dottor Maffei ha scritto un articolo argomentativo e strutturato, corredato di grafici e dati, per sottolineare come la Giunta Acquaroli stia gestendo la sanità in maniera inefficace.

Partendo dalla premessa, evidenzia come dopo il Covid, in Italia, sia diminuita la speranza di vita alla nascita. Aggiunge però che alla base del dato c’è anche la riduzione dell’offerta di prestazioni sanitarie. Le Marche sono fra le regioni che più ne hanno risentito.

“Nel 2022 e nel 2023 si sarebbero dovute recuperare le prestazioni perse durante la pandemia, ma in realtà le Marche non solo non ci sono riuscite, ma sono state tra le Regioni che più hanno peggiorato la loro offerta di servizi negli ultimi anni. Quindi niente scuse: non c’entra niente la precedente Giunta e centrano poco i problemi dei tetti di finanziamento e di spesa imposti dallo Stato. Le altre Regioni nella maggioranza dei casi sono andate meglio perché una Giunta disastrosa come quella marchigiana non ce l’hanno, per loro fortuna“.

L’affermazione è stata supportata dai dati di quanto è accaduto nelle Marche per le diverse prestazioni sanitarie-chirurgiche.

Per leggere l’articolo completo, in formato pdf, clicca QUI.