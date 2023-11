SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nuovo appuntamento a San Benedetto nell’ambito della stagione autunno-inverno della rassegna “Incontri con l’autore “, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi e con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Sabato 18 novembre, alle ore 18, presso il ristorante Harena, Safiria Leccese, uno dei volti più noti dell’informazione Mediaset, presenterà il suo libro dal titolo “La ricchezza del bene” (TS Edizioni).

Professionista dal 1999, la Leccese ha collaborato con Gbr, Tmc, La Voce di Montanelli, Repubblica e Il Tempo e ha condotto su Rete 4 uno dei programmi record di ascolti, “La strada dei miracoli”.

Il libro ripercorre le storie di dieci imprenditori che hanno fatto dell’azienda una famiglia, riuscendo a fare del bene non solo ai propri dipendenti, ma anche a un territorio, talvolta persino in paesi lontani. Una sfida per Safiria Leccese, che è riuscita a raccontare delle storie in positivo, storie che, come afferma la stessa autrice, “profumano di buono”; esempi di un’imprenditoria che fa profitti importanti, ma mai realizzati calpestando le persone, anzi, valorizzandole. Per entrare in ogni storia la giornalista è andata sul posto, ha visitato le sedi centrali e trascorso del tempo con i fondatori, gli imprenditori, gli amministratori delegati, i collaboratori e i dipendenti.

“Mi sono fatta raccontare dalla viva voce dei protagonisti come sono nate queste realtà e le iniziative di solidarietà e sostenibilità che hanno realizzato in Italia e nel mondo”- ha spiegato l’autrice.Saranno presenti all’incontro anche il presidente dell’Ucid di Ascoli, Alberto De Angelis, il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, il presidente dell’Ucid Marche, Remo Fiori, il presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto, Giuseppe Formentini, e i presidenti delle Ucid di Fermo e Macerata, Mario Natalucci e Alessandro Guzzini.