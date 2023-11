SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Parte domenica 19 novembre al teatro Concordia di San Benedetto “Domenica in famiglia”, rassegna domenicale dedicata ai più piccoli e realizzata dal comune e dall’ AMAT, con il contributo del Ministero della Cultura e Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto.

Ad aprire il ciclo di tre spettacoli, alle ore 16,30, sarà la compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata che proporrà “Papero Alfredo” di Simone Guerro, di cui sarà anche interprete, e Daria Paoletta, che ne è anche regista, con la scenografia di Ilaria Sebastianelli da un’idea di Diego Pasquinelli.

Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce. Piccolo e deciso, ma anche inesperto e un po’ capriccioso, gli piacciono la musica rap e il free style, le sfide e le dirette video, ma non gli va proprio di fare il Pirata in baracca. Questo, però, è un problema per il povero Bruce: Il Tesoro dei Pirati è il suo spettacolo più bello. Una mattina, dopo 120 giorni chiusi in casa senza lavorare, finalmente gli chiedono di fare lo spettacolo, ma Papero Alfredo punta i piedi perché vuole restare in camera davanti al computer! In fin dei conti, lui è uno YouTuber! Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra padri e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi e rincorrersi per sempre.

I prossimi appuntamenti sono: domenica 10 dicembre con Circo Ribolle in “Ci vuole un fiore. Le canzoni di Gianni Rodari” e domenica 25 febbraio con la compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi e Cada Die Teatro in “Atlantide”.

I biglietti (posto unico numerato a 8 euro e ridotto fino a 14 anni a 4 euro) sono in vendita alla biglietteria del teatro Concordia aperta il pomeriggio di spettacolo dalle 15.30, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246, solo negli orari di apertura), Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net.