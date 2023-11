SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A due giorni dal big match Chieti-Samb, si inizia già a respirare il clima partita. Queste le dichiarazioni e le sensazioni del difensore rossoblu Zoboletti e dell’attaccante neroverde Ameth Fall.

Alessandro Zoboletti: “Sappiamo che sarà una partita difficilissima, ma siamo in un buon momento. La classifica la guardiamo relativamente, siamo consapevoli che la prima posizione ce la siamo guadagnati con le buone prestazioni che abbiamo fatto sul campo, ma dobbiamo continuare ad avere la stessa fame. Personalmente sono soddisfatto dell’inizio di stagione, ma so che posso dare ancora molto di più. Passare da essere tifoso a poter giocare per la maglia rossoblu è il coronamento di un sogno che avevo sin da bambino. Ogni domenica al Riviera è una festa, sono felice e grato della possibilità che ho di poter vestire questi colori”.

Ameth Fall ai microfoni del club teatino: “La squadra sta crescendo in termini di compattezza, grinta e determinazione. Una bella emozione, San Benedetto è nel mio cuore non mi nascondo, ma ora sono qui a Chieti, una piazza che mi ha accolto benissimo e per cui voglio dare il massimo. Sono partite da giocare senza paura, ognuno se la giocherà con le proprie armi, che vinca il migliore”.