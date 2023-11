CHIETI – Difficile trasferta per la Samb domenica 19, allo stadio Angelini di Chieti Scalo, dove i rossoblu affronteranno una delle dirette inseguitrici. Una partita in cui, sicuramente i nodi verranno al pettine. La compagine Teatina all’undicesima giornata, ha lo stesso numero di pareggi della Samb, ma una vittoria in meno, a causa della sconfitta di Vastogirardi. Giocatore di Punta è il centrale Cosimo Forgione, che ha segnato 4 gol stagionali, ma troviamo anche i 2 vecchie conoscenze della Samb, ovvero gli ex Ameth Fall, a quota 3 e Diego Conson, che insieme al capitano Michele Spinelli, guida la difesa che fino ad ora ha subito meno reti in tutto il girone. Guidati da un agguerritissimo Mauro Chianese, i nero-verdi giocheranno per vincere e venderanno cara la pelle.

Per arrivare allo stadio, in A14 proseguire fino a Ceppagatti, prendere lo svincolo per A25 in direzione Roma ed uscire al casello Chieti-Pescara. Seguire le indicazioni per Chieti-scalo, poi stadio.