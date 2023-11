SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Si svolgerà dal 23 al 26 novembre, presso l’Auditorium comunale di San Benedetto del Tronto, il Premio Libero Bizzarri, rassegna dedicata al documentario, realizzata in collaborazione con Rai Documentari, con il patrocinio di Rai Marche e con il sostegno dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, della Regione Marche e della Direzione Generale Cinema (MIBAC).

In particolare nella giornata del 25 novembre, in collaborazione con l’ associazione WIFTMI-Women in Film, Television & Media Italia sarà presentata la Carta di Comportamento Etico per il Settore Audiovisivo, uno strumento di prevenzione contro le molestie sessuali, gli atti intimidatori e ogni forma di discriminazione, violenza di genere e body shaming sul luogo di lavoro e di studio, per la tutela della dignità della persona, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti del settore audiovisivo.