SAN BENEDETTO – Il servizio Sport e Turismo del Comune sta conducendo un’indagine per individuare i principali bisogni e le criticità della pratica sportiva dei cittadini.

Parte fondamentale del percorso per la redazione dello “Sport plan” del territorio, l’indagine viene condotta attraverso questionari online anonimi rivolti a studenti, famiglie, persone che praticano attività sportive e società sportive. I dati che verranno così raccolti consentiranno di approfondire la conoscenza della realtà cittadina per come è percepita dai cittadini stessi, le necessità e le aspettative di tutti coloro che praticano sport.

Tutti gli sportivi sono oggetto di uno specifico ambito di questa indagine, motivo per cui il contributo di ciascun cittadino è fondamentale per il successo dell’iniziativa e per garantire un prezioso apporto in sede di redazione dello “Sport plan”.

A tale proposito, il Comune chiede a tutti i praticanti di attività sportive di dedicare pochi minuti del loro tempo alla compilazione del questionario a loro dedicato, disponibile al seguente link: https://as59715.net/limesurvey/index.php/172213 .