ITALIA – La sentenza del 3 novembre 2023, n° 9394 riconosce come legittima la richiesta di proroga del rapporto concessorio formulata dal titolare per ammortizzare l’importo investito.

Nel dettaglio, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che, a livello pratico, l’unico modo per ammortizzare l’investimento è riconoscere un indennizzo al concessionario uscente e non una proroga automatica del titolo concessorio.

La proroga automatica non è la soluzione adatta poiché, come spiegano i giudici, sarebbe sinonimo dello «sterilizzare […] la possibilità di aprire l’affidamento alla concorrenza a condizioni di maggior favore per la stessa pubblica amministrazione».

Si noti, dunque, che resta non ammessa la proroga ex articolo 3, comma 4-bis del d.l. 400/1993 per ammortizzare un investimento, ma che l’indennizzo a tutela degli investimenti del concessionario uscente è il giusto passaggio da fare nelle procedure di assegnazione delle concessioni.

Il prolungamento del rapporto concessorio in virtù degli investimenti programmati ed effettuati (articolo 3, comma 4-bis, del d.l. 400/1993), secondo Palazzo Spada, contrasta con i principi affermati sia dalla Corte Ue, sia dall’adunanza plenaria. Questo è il motivo principale per cui i ricorsi presentati secondo questo modello vengono tutti disattesi dal Consiglio di Stato.

Fonte: MondoBalneare.com