SAN BENEDETTO – Domenica 19 novembre, dalle ore 9 alle ore 13, si svolgerà in Viale Secondo Moretti a San Benedetto uno screening gratuito del diabete rivolto a tutta la popolazione, con la misurazione della glicemia.

Lo screening si colloca nell’ambito delle iniziative promosse per la Giornata Mondiale del Diabete I temi della giornata di quest’anno sono l’accesso alle cure per tutti e la prevenzione del diabete tipo 2, quello più diffuso, che riguarda circa il 90% della popolazione diabetica.

L’evento, organizzato dall’Associazione Sanbenedettese Tutela Diabetici Onde Glicemiche, in collaborazione con la AST di Ascoli Piceno e la Croce rossa, è dedicato alla prevenzione nei confronti di questa malattia, sperando sia per tutti una occasione di condivisione e sensibilizzazione per la comunità.