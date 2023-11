SAN BENEDETTO – Dal 17 novembre 2023 al 9 giugno 2024 al Museo del Mare sarà presente la mostra “La scuola dei nonni”, dedicata alla vita degli scolari di un tempo, attraverso la ricostruzione di un’antica aula scolastica.

Anche quest’anno, infatti, la gestione del Museo del Mare ha rinnovato la sua collaborazione con l’ISC Nord di San Benedetto, attingendo dalle ricerche storiografiche degli alunni dello stesso istituto, realizzate nell’anno scolastico 1996/97 nell’ambito della mostra “La Civiltà marinara a San Benedetto del Tronto… da îre a uije“.

Le ricerche esposte saranno coadiuvate dalla ricostruzione di un’aula scolastica originale e da diversi materiali d’epoca della collezione Firmani, oltre all’immancabile collaborazione con il Comitato Provinciale Unicef che si occuperà anche stavolta di focalizzare l’attenzione sui diritti fondamentali dei minori quali, in questo caso, l’istruzione, lo sviluppo e la partecipazione.

L’inaugurazione, prevista per venerdì 17 ore 10 presso il Museo del Mare a ingresso gratuito, sarà animata dalle classi II e III primaria della scuola Miscia, da alcune scenette in dialetto della compagnia teatrale Ribalta Picena e dai numerosi “nonni” del museo, mentre domenica 19 alle ore 16 è prevista una divertente attività laboratoriale per famiglie dedicata non solo alla scuola, ma anche ai giochi e alle “punizioni” dello scolaro. A seguire una gustosa merenda. Costo euro 10,00 a nucleo familiare, prenotazione obbligatoria al numero 353 4109069.