SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si apre venerdì 17 novembre, alle ore 21,15, con lo spettacolo “Partigiano Piuma”, la nuova stagione teatrale “Voci d’artista” del cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto, a cura di Caleidoscopio APS.

Lo spettacolo, di e con Francesca Camilla D’amico, prodotto da Bradamante teatro, è una fiaba neorealista ambientata fra boschi, accampamenti e sentieri. Racconto “laterale” della Resistenza, che trae spunto dal romanzo di Italo Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno”, ha per protagonista Lindo, nome in codice Piuma, un ragazzino ribelle costretto a lottare per vivere, che riesce a unirsi ai partigiani grazie all’incontro con Roscio e Brado e che, in fondo, spera soltanto di trovare un vero amico di cui fidarsi e da cui lasciarsi prendere per mano.

Per questa stagione si vuole ricordare, nel centenario della sua nascita, Maria Callas, un’ artista che, con la sua voce, è stata capace di affascinare gli animi di tutti gli ascoltatori. Tema centrale di questa stagione, quindi, è la voce, ponte tra attori e pubblico e strumento di scambio continuo e reciproco di idee ed emozioni.

Anche quest’anno, al termine di ogni spettacolo e incluso nel prezzo del biglietto, sarà inserito “C’è di più”, un momento di formazione del pubblico post spettacolo, che darà ai presenti la possibilità di interagire con gli artisti per arricchire l’esperienza vissuta a teatro, rendendola più attiva e partecipata. Inoltre, con la Caleidofamily, si potrà accedere a offerte esclusive per vivere con la famiglia la bellezza del teatro tutto l’anno.

