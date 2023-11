SAN BENEDETTO – Ai microfoni di Rete8, il mister de L’Aquila, Cappellacci, in vista delle prossime partite, ha detto: “In questo momento fare partite con Avezzano e Sambenedettese un po’ spaventa. Non so se siamo all’altezza di giocarci alla pari queste partite. A mio avviso, c’è un percorso da fare prima di poter parlare di alta classifica”

La Sambenedettese è attualmente capolista solitaria della classifica, seguita da Chieti ed Avezzano. Ora l’attenzione e il dinamismo restano alti per la prossima partita in trasferta a Chieti. Si mantiene una prospettiva strutturata e concentrata al match più vicino col proposito di raggiungere una preparazione ottimale.