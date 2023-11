SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, la segnalazione del nostro lettore. Ha messo in evidenza la criticità del sistema di illuminazione pubblica in Via Del Vignola e in Via Del Caravaggio: svariati pali della luce sono praticamente dentro la chioma degli alberi.

“Questa è illuminazione di via Del Vignola, stessa cosa anche in via Del Caravaggio. Ho segnalato il problema in comune il 28/9, poi il 2/11, ma ancora nulla di fatto. Se i lampioni illuminano solo le foglie delle piante, si possono anche spegnere. Nelle foto, specie in quella scattata di mattina, si evidenzia che il lampione è completamente dentro la pianta, come diversi in questa zona”.