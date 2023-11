SAN BENEDETTO – Con la sottoscrizione del relativo verbale, avvenuta alla presenza del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti, sono stati consegnati formalmente i lavori di realizzazione dei due nuovi asili nido di Via Togliatti e di Via Alfortville al Consorzio Stabile Unyon SCARL di Scafati (Salerno) che si è aggiudicato gli appalti.

Il Consorzio ha indicato 4 ditte consorziate come esecutrici. Una di esse, la NEOS Restauri SRL di Altamura (BA), ha ricevuto materialmente la consegna e avvierà i lavori di entrambe le strutture che, da contratto, dovranno essere realizzate entro 540 giorni.

La costruzione del nuovo asilo nido di via Alfortville, che garantirà 35 nuovi posti, ha un valore di 1.281.000 euro, finanziati dal PNRR per 1.056.000 euro, per 105.600 euro dal fondo statale per le opere indifferibili, il resto dal Comune. Il nuovo asilo nido di via Togliatti accoglierà invece 55 piccoli. Il valore dell’appalto è di 1.972.000 euro di cui 1.742.000 euro di fondi PNRR, il resto da fondi comunali.