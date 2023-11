PORTO SAN GIORGIO – È stata praticamente distrutta da un incendio sviluppatosi nella notte appena trascorsa la discoteca Luxury, sita in Via Cotechini a Porto San Giorgio: i Vigili del Fuoco fermani sono all’opera dalle ore 4 circa di questa mattina, quando è scattato l’allarme, per raffreddare il locale, dichiarato inagibile. Dal locale, in cui non c’era nessuno al momento del disastro, si è sviluppata un’alta colonna di fumo nero. Ignote le cause del rogo, per scoprire le quali la Polizia ha già avviato le indagini: da capire anche se l’intera struttura che ospita il club abbia subito danni o meno.