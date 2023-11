SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nello scorso Consiglio comunale dell’11 novembre, uno dei punti più caldi è stato quello riguardante la presa d’atto della revoca dell’assessore comunale Lina Lazzari, dal momento che, parole del sindaco Spazzafumo “non stava più esercitando le deleghe affidate su politiche culturali, pubblica istruzione, pari opportunità e inclusione sociale, non essendo pertanto più idonea a perseguire gli obiettivi politico-amministrativi dell’amministrazione”.

A fare chiarezza, dopo l’acceso dibattito acceso in sala consiliare con la minoranza che esprimeva il proprio dissenso, è stato Umberto Pasquali intervenuto ai nostri microfoni.

“La questione è molto semplice, se solo ci lasciassero spiegare. Si cerca sempre la “caciara”, ma dall’opposizione hanno fatto solo rumore. Da quand’è mondo, un assessore non rimette le deleghe ma rimette il mandato, altrimenti si resta assessori senza deleghe impedendo al sindaco di nominare un altro assessore. Perchè gli assessori sono sette. Lei (Lina Lazzari n.d.r.) ha rimesso le deleghe in maniera un po’ furbesca, mettendo in difficoltà il primo cittadino, che non poteva far altro che ritirare il mandato. Quando non c’è più feeling è automatico che un assessore venga rimosso, nelle passate amministrazioni è accaduto numerose volte. E’ una questione politica, non di maggioranza contro opposizione”.