SAN BENEDETTO – Di seguito, fra virgolette, la nota della Signora Giuseppina Pugliese indirizzata all’ospedale Madonna del Soccorso. La gratitudine e la stima nei confronti dei medici del reparto di geriatria. Anche se il suo caro papà non ce l’ha fatta, tutto il personale non si è mai risparmiato.

“Un ringraziamento al reparto Geriatria dell’ospedale Madonna del Soccorso. Ringrazio per l’operato e le cure riservate al mio papà, Pugliese Salvatore, ricoverato dal 16 Ottobre al 3 Novembre.

So con piacere che ce l’avete messa tutta, ma purtroppo è deceduto. Un grazie ancora a voi tutti, in particolare al Primario, ai Medici, alla capo sala e a tutto il personale, per l’ottima gestione del Reparto da me personalmente constatata. Grazie di cuore. Con l’augurio che possiate proseguire con altrettanto successo e soddisfazione il vostro lavoro”.