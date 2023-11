SAN BENEDETTO – L’associazione Italiana Arbitri di San Benedetto celebra il 50° Anniversario della nascita della Sezione locale.

Per l’occasione è prevista una manifestazione che si svolgerà mercoledì 15 novembre 2023, presso il Ristorante Harena sito in Via degli Oleandri 1, San Benedetto, a partire dalle ore 19.

L’evento conviviale sarà preceduto dalla cerimonia celebrativa durante la quale, attraverso la proiezione di video, saranno ricordati avvenimenti e personaggi che hanno scritto la storia di questi primi 50 anni; saranno poi consegnati dei riconoscimenti ai nove presidenti succedutisi alla guida della Sezione durante tutto il periodo.

All’evento saranno presenti le massime autorità a livello nazionale e regionale dell’Associazione Italiana Arbitri e della Federazione Italiana Giuoco Calcio unitamente al sindaco e altri autorevoli rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di San Benedetto.

È prevista la partecipazione di dirigenti e arbitri regionali in organico CAN per la Lega di Serie A e Serie B.