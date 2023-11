Il giorno 6 novembre 2023 si è tenuta la prima edizione della cerimonia di assegnazione dei premi di eccellenza da parte della prestigiosa testata Gazzetta Diplomatica, istituiti in memoria dell’ Ambasciatore italiano Giovanni Jannuzzi. Uno dei 3 premi per il titolo di Console Onorario dell’Anno è stato assegnato al Console Onorario della Repubblica di Moldova per la circoscrizione Marche e Abruzzo, Roberto Galanti.

Presente all’evento, l’Ambasciatore S.E. Anatolie Urecheanu che, nel suo intervento, molto apprezzato, ha sottolineato che questo premio al merito è un onore per la Repubblica di Moldova. Ha fatto riferimento all’importanza che il Ministero degli Affari Esteri e dell’Integrazione Europea attribuisce all’istituzione del Console Onorario come punto di contatto con le istituzioni locali, l’ambiente imprenditoriale locale e la numerosa comunità moldava presente in Italia.

Nel corso del Suo intervento, S.E. ha ricordato che, per il suo contributo come Console Onorario, Roberto Galanti, insieme ad Alessandro Signorini, Console Onorario della Repubblica di Moldova per la circoscrizione consolare della Toscana, ha ricevuto lo scorso anno un diploma di eccellenza di primo livello dal Presidente del Parlamento della Repubblica Moldova, Igor Grosu.

“Il Console Onorario Galanti nel ringraziare per l’importante riconoscimento, ha sottolineato l’importanza della figura del Console onorario che ancora oggi, oltre all’ambiente della diplomazia, non viene sufficientemente considerato per le attività svolte. Il mio premio, ha detto, va esteso virtualmente a tutti i colleghi che ogni giorno si attivano per promuovere i paesi che rappresentano”.