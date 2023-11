SAN BENEDETTO – La Commissione Bilancio presieduta dall’avv. Paolo Canducci, si è riunita il 13 novembre alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune, con la partecipazione del CdA del Centro Agroalimentare Piceno composto: dal presidente Avv. Paolo Vulpiani, l’amministratore delegato dottoressa Francesca Perotti, il vice presidente Dottor Roberto Giacomini e l’assessore al bilancio Domenico Pellei per discutere dell’andamento dell’azienda agroalimentare.

Il presidente della Commissione dà la parola a Vulpiani che così esordisce: “La mia intenzione è quella di proseguire e accelerare nella direzione dell’ottimizzazione dei servizi per gli operatori del Centro e continuare l’opera di risanamento del bilancio” il presidente del Centro prosegue: “Nell’ultimo anno è intervenuto un fattore di fondamentale importanza, abbiamo avuto accesso ai fondi Pnrr, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Sono circa 7 milioni e 800.000 euro che sono stati destinati per il revamping del settore ittico, per la digitalizzazione di tutti i servizi, il trasporto merci e per la creazione di un parco fotovoltaico di metavet 3. Ci sono inoltre 9 progettualità in corso.”.

Il presedente Canducci invita al dibattito i presenti. Interviene il consigliere Simone De Vecchis chiedendo la ragione della composizione del CdA con tre persone anziché un amministratore unico. Il presidente Vulpiani asserisce che: “Anche se nella delibera n. 120 del 28 dicembre 2022 è scritto della possibilità di inserire un amministratore unico, l’assemblea dei soci ha ritenuto non doverlo fare”. Vulpiani ha fatto anche notare che l’assemblea dei soci in questa scelta ha considerato il fatto della gestione dei 7 milioni e 800 euro del piano Pnrr che richiede una serie di competenze e attività che sono impegnative, e trascurare una milestone o un target specifico potrebbe vanificare tutta l’operazione del Pnrr.

Il vice presidente Roberto Giacomini aggiunge: “Credo che la volontà dei soci sia stata in linea con ciò che avevano stabilito nelle precedenti riunioni assembleari. Riguardo le società partecipate non c’è statuizione di un amministratore unico esclusivo. In genere la previsione legislativa recita che è preferibile un amministratore unico, tranne in quei casi in cui sia stabilito che ci siano delle competenze tali che richiedono più figure. Ognuno di noi ha delle competenze e formazione professionali e imprenditoriali diverse e occupiamo competenze complementari che ci danno la possibilità di inquadrare il problema a 360 gradi”.

Il consigliere Andrea Traini interviene chiedendo qual è l’incidenza dell’attività di locazione sul fatturato di un milione di euro. Il presidente del Caap afferma che la parte preponderante del bilancio è rappresentata dagli affitti. L’amministratore delegato Francesca Perotti, precisa inoltre che gli introiti del Caap sono gli stessi degli altri circa 30 centri esistenti in Italia. Essi generano le attività, a dire dell’amministratore delegato Perotti, nella stessa maniera, e quindi il centro sambenedettese è totalmente allineato con gli altri centri italiani. Ricorda la Perotti che il centro fa parte di una rete d’imprese, la Italmercati e sottolinea che oggi essere in rete dà dei vantaggi e crea sinergie nel territorio.

Dichiarazioni precise sono state fatte dalla consigliera Annalisa Marchegiani che ha ribadito che concorda con ciò che ha espresso il consigliere De Vecchis per quanto riguarda la necessità della nomina dell’amministratore unico perché la legge lo prevede e afferma che: “Ho sentito alcune delucidazioni che non corrispondono a verità. Il Caap a tutt’oggi è un’amministrazione di condominio perché quella è l’attività prevalente. Non è vero che ha un bilancio positivo, perché il bilancio è positivo quando genera realmente utili e non quando la positività emerge in forza di quelli che sono stati gli sgravi e le agevolazioni concesse dalla normativa dovuta al Covid e altre agevolazioni. Abbiamo esaminato bene quelli che sono gli utili generati dal Caape.

Continua la Marchegiani: “Nel Consiglio comunale abbiamo sentito sempre parlare di quelle che sono le strategicità che sono solo dichiarate. Mi piacerebbe sapere se avete dato risposta a quelle che sono state le richieste di chiarimento da parte della Regione Marche e della Corte dei Conti riguardo la strategicità, aspetto che va approfondito”. Riguardo le attività la Marchegiani fa notare che: “per quanto riguarda la legge Madia non avete i requisiti per rimanere in piedi, questa è la verità perché tra le attività certamente non c’erano le attività richieste dalla legge e tanti altri. Quindi il discorso che il Caap è ancora una partecipata del comune è perché non si è mai proceduto a una razionalizzazione delle partecipate”. La Perotti risponde che gli utili sono reali e se la legge consente agevolazioni o sgravi sarebbe stato da parte loro un’omissione non aver beneficiato di queste forme.