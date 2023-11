GROTTAMMARE – Giovanni Impastato sarà a Grottammare domani, mercoledì 15 novembre, per un incontro con la cittadinanza organizzato da Spi-Cgil e Libera. L’iniziativa si terrà nella Sala Consiliare di Palazzo Ravenna, alle ore 17.

Impastato torna in città (già ospite del Forum sociale antimafia nel 2005, foto di archivio in allegato) nella sua instancabile volontà di proseguire l’opera di contrasto alla mafia del fratello maggiore Peppino, ucciso per mano mafiosa il 9 maggio 1978.

“Una storia non si interrompe affatto con la sua uccisione, ma che continua attraverso il fratello Giovanni”, si legge tra le note che veicolano l’evento.

Peppino Impastato, intellettuale e poeta, con la sua vita ha testimoniato una esperienza rivoluzionaria, drammatica, coraggiosa e libera, diventando il più contagioso degli attivisti della lotta antimafia e sociale. All’incontro, aperto a tutti ed in particolar modo agli studenti, parteciperanno, portando un contributo di riflessioni: il sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi, rappresentanti di Libera, Cgil, Spi-Cgil, Radio Incredibile, esponenti della rete degli Studenti Medi e di quelli Universitari e dell’Agesci di San Benedetto e Grottammare.