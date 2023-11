MARCHE – In occasione della Giornata della Gentilezza 2023, la mattinata di lunedì 13 novembre si è aperta con il primo di due flash mob che celebreranno questa occasione.

Intitolato “Coltivi-Amo Gentilezza nello 0-6 piceno”, l’evento tenutosi alle ore 10:30 in adesione al Protocollo CPT 0-6 Piceno, su scala provinciale nei quattro Ambiti Territoriali Sociali 21, 22, 23, 24, ha visto tutti i bambini dei servizi educativi 0-3 e scuole dell’infanzia uniti simbolicamente in una attività di gentilezza condivisa a distanza, tra girotondi, canti, letture e attività didattiche sul tema della gentilezza.

Iniziativa collaterale nei medesimi servizi 0-3 e nelle scuole dell’infanzia, l’allestimento dell’Albero delle Famiglie sulla Gentilezza, con il coinvolgimento delle famiglie nel rilasciare messaggi gentili in forma libera e creativa.

Il secondo evento si tiene dalle ore 16:30, per inaugurare i “Parchi Gentili”, in adesione al “Manifesto di Italia Gentile” siglato nel 2021 da tutti i 12 Comuni dell’ATS 21. Dopo l’inaugurazione verranno attivati i coordinamenti comunali dei comitati locali (composti dai referenti dei parchi, dell’associazionismo, del volontariato, dal Terzo Settore e delle agenzie educative-scolastiche) per promuovere la realizzazione di iniziative a favore dell’intera comunità.

Numerose le iniziative previste nell’ATS 21 per l’adesione al “Manifesto di Italia Gentile”, come “Atti di gentilezza diffusa nella comunità educante 0-100 dell’ATS21”, occasioni di incontro e scambio intergenerazionale, e “Incontri itineranti educazionali” nei Centri per le Famiglie, a favore di genitorialità, prima infanzia, adolescenza e inclusività, in collaborazione con l’associazionismo locale.

Infine giovedì 16 novembre alle 16:30, durante la videoconferenza “Le Buone Pratiche sulla Gentilezza nel Sistema Integrato 0-6 del Piceno”, si terrà la proclamazione della Provincia Gentile di Ascoli Piceno, la prima in Italia.