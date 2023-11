SAN BENEDETTO – Cito un tratto di un’intervista al “Resto del Carlino” di alcuni giorni fa. Il tutto virgolettato, a nome di Vittorio Massi: “… non venderò la Samb”. Alle voci di cessione della società risponde: “… nessuno mi ha chiesto la Samb”. Avrò dei soci, quello sì”. Chi? “… sono del posto e del vicino Abruzzo, ma non faccio nomi…“.

La cosa sinceramente mi ha meravigliato, nel senso che, dopo quanto fatto quest’estate, era impensabile che Massi avesse intenzione di vendere la Samb, per cui sarebbe il caso che qualcuno spiegasse, magari il presidente stesso, per quale motivo è venuta fuori una notizia che, a questo punto, notizia non è.

La parola vendere è stata ‘ispirata’ dal giornalista o l’ha tirata fuori Massi? Tra i soci del posto dei quali Massi non vuole fare nomi ma tutta la città si augura che ci sia Luigi Rapullino che, oramai, possiamo considerarlo ‘del posto’ o del vicino Abruzzo dove ha un’azienda. Se il presidente della Samb avesse indetto una conferenza stampa, come si dovrebbe fare in casi come questo, sarebbe la prima domanda da fargli. Perché, a mio parere, è la cosa che interessa di più agli sportivi sambenedettesi ma anche all’intera città.

Una conferenza stampa non c’è stata ma una cosa molto simile è stata fatta ieri dopo la partita. Noi eravamo assenti per colpa nostra e ce ne scusiamo con i nostri lettori. L’abbiamo però ascoltata attentamente. Ha sì ribadito che non venderà la Samb (cosa che, ribadisco, nessun sambenedettese lo ha minimamente pensato a tre mesi dell’acquisto) ma poi ha riferito ai giornalisti presenti che “in molti mi hanno chiesto la Sambenedettese, anche personalmente”.

In palese contraddizione con quanto detto prima al “Resto del Carlino”: “Nessuno mi ha chiesto la Samb”. Sarebbe quindi il caso che Massi chiarisse qual è la verità. Ci piacerebbe anche capire se è reale la voce che si sta per concedere la possibilità ad una ditta specializzata di vendere bibite, al di fuori del bar ufficiale del “Riviera delle Palme.

Se il presidente avesse intenzione di chiarire il tutto alla cittadinanza, ci farebbe piacere che venisse ospite, o a “Scienziati nel pallone” o a “Punto. E a capo”, le nostre trasmissioni di punta. Lo aspettiamo. Anche per capire come sono i rapporti con Rapullino, visto che nessuno ne parla più. Imprenditore campano, ripeto, che molti tifosi sognano come socio di Massi nella società rossoblu.

Noi di Riviera Oggi ci eravamo ripromessi di parlare solo di calcio giocato durante questo campionato, dopo l’acquisto della Samb da parte di un sambenedettese, ma pare che sia impossibile.