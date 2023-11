SAN BENEDETTO – Da mercoledì 15 novembre, fino alla conclusione dell’intervento (fatta eccezione per i week end), in via Marsala saranno vietate la sosta e il transito per permettere agli operai della ditta incaricata dal Comune, la Asfalti srl, di rifare il manto stradale dell’intero percorso compreso tra piazza Garibaldi e via D’Annunzio.

L’intervento fa parte della nuova tranche del piano asfalti che comprende diverse strade deliberato dalla Giunta comunale il 17 ottobre scorso per un importo complessivo di circa 348 mila euro.