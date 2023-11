SAN BENEDETTO – Sicurezza nel Piceno nella settimana dal 6 al 12 novembre 2023, il consuntivo degli interventi. Segue la nota della Questura:

«Impegno particolare è stato destinato nel corso della passata settimana dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato per tutelare la sicurezza della popolazione nel territorio piceno. Nel periodo di riferimento sono stati effettuati nr. 67 posti di controllo, nel corso dei quali sono stati controllati nr. 517 veicoli e nr. 1103 persone, grazie anche al prezioso contributo del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

In particolare l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha impiegato nr. 28 equipaggi che hanno controllato nr. 131 veicoli e nr. 245 persone, redatto 2 contravvenzioni al C. di S. Proceduto, inoltre, al controllo di nr. 32 soggetti per i quali sono state emesse misure alternative alla detenzione carceraria.

Nelle località costiere il Commissariato della Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto ha impiegato nr. 28 equipaggi di pronto intervento. Nei 28 posti di controllo effettuati sono stati identificati nr. 412 persone e controllati nr. 238 veicoli. Dall’attività di Polizia Giudiziaria effettuata da personale del predetto Commissariato, oltre i consueti controlli a persone in regime di detenzione alternativa al carcere, è scaturita una denuncia a piede libero per un cittadino straniero, già con pregiudizi penali, reo di minacce e lesioni commesse all’interno del proprio nucleo familiare.

La Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno ha impiegato nr. 37 pattuglie, le quali hanno operato nr. 11 soccorsi stradali e nr. 23 posti di controllo con l’identificazione di nr. 154 persone ed il controllo di nr. 148 veicoli. Il risultato consuntivo dell’attività di controllo delle arterie principali e secondarie, mirato al contrasto dell’uso del telefono cellulare durante la guida ed al controllo della prevista copertura assicurativa è stato di nr. 75 contravvenzioni per violazione del Codice della Strada, nr. 3 veicoli sequestrati e nr. 6 documenti ritirati.

Il Posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato nr. 14 pattuglie che hanno identificato complessivamente nr. 292 persone, di cui nr. 34 cittadini extracomunitari. Nell’ambito dell’attività di specifica competenza gli operatori della PolFer hanno prestato particolare attenzione agli impropri ed anomali comportamenti in ambito ferroviario, tra cui,l’attraversamento dei binari, la salita e discesa dai convogli in movimento, l’indebita presenza sulla linea ferroviaria, il superamento della linea gialla in stazione e l’attraversamento dei passaggi al livello chiusi; ha inoltre concorso ai servizi per la tutela dell’ordine pubblico all’interno dello scalo ferroviario di San Benedetto del Tronto in occasione del transito dei supporter della squadra calcistica Como 1907.

La Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica ha recepito nr. 1 denuncia per clonazione di carta di credito. Inoltre, al termine di accurate indagini sono stati deferiti alla A.G. competente nr. 3 persone per i reati di diffamazione a mezzo social media e nr. 1 per truffa immobiliare on line».