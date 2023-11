Torre Spes: Rubino 21, Cellini 2, Libertini 9, Di Rocco 11, Peres 11, Testa 2, Rybalchenko 2, Patricelli 2, D’Ettorre ne, Iezzi, Stjepanovic 12.

Infoservice Sambenedettese Basket: Attili 23, Fazzini, Di Monte, Pulsoni 6, Ancillai 7, Feliziani ne, Menzietti ne, Cardenas 28, L’Innocente 6, Forfori ne, Micucci, Bassetti 10.

Parziali: 21-18, 20-19, 13-23, 18-20.

Progressivi: 21-18, 41-37, 54-50, 72-80.

TORRE DE’ PASSERI – Contro tutto e tutti una straordinaria Infoservice con rotazioni ancora più ridotte all’osso sbanca Torre de’ Passeri e conquista la quarta vittoria stagionale. Resteranno purtroppo ancora delusi coloro che vorrebbero vedere ad ogni costo la fine della pallacanestro in riviera perché chi aspetta il tramonto della Sambenedettese Basket, non vedrà mai la notte.

I rossoblù di Coach Micucci giocano una partita solida contro un avversario che non ha mai mollato per 40 minuti; dovendo disputare la partita praticamente senza lunghi di ruolo e con L’Innocente (di nome, ma non di fatto per gli arbitri) penalizzato da una serie di fischi dubbi che lo costringevano a seguire per lunghi tratti la gara dalla panchina. Per l’Infoservice Sambenedettese minuti veri in campo per il 2006 Di Monte e per il classe 2008 Fazzini; entrambi i giovanissimi sono stati determinanti per il successo finale.

Dopo un primo tempo estremamente equilibrato ma quasi sempre condotto con vantaggi minimi dai padroni di casa, nel terzo periodo di gioco saliva in cattedra uno straordinario Cardenas, autore di 28 punti alla sirena finale. Nel quarto quarto l’Infoservice respingeva con fermezza ogni tentativo di rimonta dei locali con i fondamentali canestri di Attili.

L’Infoservice Sambenedettese Basket tornerà in campo sabato 18 novembre per la sfida interna contro il Mosciano.

In settimana prenderanno il via anche i campionati giovanili Under 19 Gold e Under 15 organizzati dal Comitato Regionale Fip Abruzzo al quale il settore giovanile unificato Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball, Martinsicuro Basket, Acquaviva Basket è orgogliosamente affiliato. L’esordio per i ragazzi dell’U19 Gold di Coach Micucci è previsto per lunedì 13 novembre a Campli; gli atleti dell’Under 15 di Coach Borgognoni ospiteranno invece l’Happy Drake Giulianova.