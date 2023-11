Per una nuova puntata di Scienziati nel Pallone ospiti l’ex calciatore Cristiano Troli e il giornalista Daniele Rossi.

L’appuntamento sportivo del lunedì, in diretta Facebook sul canale di Riviera Oggi alle ore 19, per commentare, nel contesto, la rotonda vittoria della Samb contro il Matese che ha permesso ai rossoblù di ribadire il primato in vetta alla classifica.

In studio come sempre i nostri scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore. La puntata andrà in replica su 7 Gold il mercoledì e il venerdì alle ore 17.30, sul canale 15 del digitale terrestre.