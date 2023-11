CUPRA MARITTIMA – Domenica 12 novembre, l’attore Giorgio Colangeli è stato ospite al Cinema Margherita di Cupra Marittima dalle 18.10 alle ore 21. Colangeli, uno degli interpreti del film C’è ancora domani, uscito il 26 ottobre scorso, ha vinto uno dei premi cinematografici più prestigiosi a livello nazionale: il David di Donatello. Questo riconoscimento lo ha ricevuto come miglior attore non protagonista per il film del 2006, L’aria salata.

C’è ancora domani, ritrae la Roma del dopoguerra, la protagonista Delia, interpretata da Paola Cortellesi è una brava donna, madre di tre figli, accudisce il suocero, molto scorbutico, interpretato appunto da Colangeli, e guadagna qualche soldo facendo iniezioni a domicilio, riparando ombrelli e rammentando biancheria. Secondo il suocero però Delia ha un difetto, cioè “risponde”, siamo nel 1948, a qualche anno dopo la seconda guerra mondiale, dove la donna doveva solo tenere la bocca chiusa, sempre. Ivano il marito la riempie di botte umiliandola per ogni sua mancanza.

Colangeli che ci ha parlato del successo del film afferma che: “Il film è partito come un progetto di punta su cui hanno fatto convergenza diversi investitori, molti soldi, molta cura nella confezione, c’erano tutta una serie di cose che già facevano pensare a un film di successo. Abbiamo aperto la festa del cinema a Roma e noi siamo stati l’evento di apertura, anche questo è stato un grosso lancio del film. Il finale del film è bellissimo, illumina il film stesso, lo ribalta completamente e lo fa diventare qualcosa di grosso anche dal punto di vista civile”. Continua Colangeli che: “La storia è come una parabola, cioè che anche se non è vera contiene un importante messaggio”