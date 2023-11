SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Capirò dove la vita mi vuole portare. So che in questi anni, nonostante tutto, sono successe delle cose meravigliose e quindi se uno mi chiede se ne è valsa la pena, sì, ne è valsa la pena. La vita è così non puoi decidere cosa ti succederà però puoi decidere come reagire e questa fa poi la differenza nella qualità anche della vita che hai”: queste alcune parole di Valentina Mastroianni durante l’incontro testimonianza che si è svolto nel tardo pomeriggio dell’11 novembre 2023 presso l’auditorium comunale “Tebaldini” di San Benedetto del Tronto. L’evento, organizzato da Mimmo Minuto, presidente dell’associazione culturale I luoghi della scrittura si colloca nella sezione autunnale della 42esima edizione degli incontri con l’autore.

L’insegnante Giovanna Frastalli ha conversato con l’autrice che ha raccontato la storia di Cesare, il suo terzo figlio, affetto da una malattia rara, la neurofibromatosi, che ha reso cieco il bambino e gli ha procurato un tumore aggressivo. L’autrice ha scelto scrivere il libro, intitolato “La storia di Cesare” perché “volevo raccontare quello che c’è dietro, quello che sui social non racconto, tutto quello che c’è dietro come persona e il grande lavoro e il fatto che, oltre a essere mamma, sono una donna, una moglie e sono stata figlia. Mi piace raccontare cosa facciamo perché sia da esempio a chi c’è nel sistema e per far vedere che, se si vuole, si può. Ho aperto la prima pagina su Fb per cercare di stare vicino a mamme a papà che facevano viaggi simili al nostro”.

“Grazie è una parola che uso molto, sono grata alla vita nonostante tutto, provo gratitudine verso ciò che le persone che ho incontrato mi hanno dato e insegnato “è una frase che si trova nel libro e che Valentina Mastroianni ha commentato così: “Grazie è una parola difficile da dire, non si riceve spesso, alle volte non serve neanche dirla perché sono i fatti a parlare per quella parola lì. Penso più come mi comporto io poi come si comportano gli altri ma parto da me, cerco sempre di fare analisi su me stessa per capire prima dove ho sbagliato e sicuramente sbaglio sempre qualcosa ma, l’importante è cercare di migliorarsi sempre”. Alla domanda: “Qual è il momento più bello della giornata per voi?”, la scrittrice ha risposto con le seguenti parole: “Quando Cesare ci chiede cosa abbiamo sognato alla mattina, quando papà rientra a casa e chiede com’è andata al lavoro, quando gioca coi fratelli, quando chiede al fratello più grande di mettergli la musica che solo lui riesce a trovare, quando fanno cose normali di tutti i giorni”.

Sono state poste poi diverse domande da parte dei presenti che hanno permesso all’autrice di approfondire alcuni aspetti della sua storia. Alla domanda di uno degli spettatori che, facendo riferimento al sottotitolo del libro “Scegliere ad occhi chiusi la felicità”, le ha chiesto che cos’è la felicità, la nostra autrice ha risposto che “la felicità sono le cose piccole anche semplicemente trovare il letto caldo o una doccia calda, le cose minuscole, trovare il bello nelle piccole cose”. Una frase molto bella che la Mastroianni ha detto, rispondendo alle domande fatte dal pubblico, è che “la tristezza è l’ultima parola che assocerei alla cecità” ed è bella perché comunica forza e speranza nell’affrontare anche le situazioni più difficili e apparentemente impossibili.

Giovanna Frastalli ha poi chiuso l’incontro con le seguenti parole tratte dal libro che vale la pena riportare: “C’è un episodio che mi è rimasto impresso e che penso sia significativo rispetto al modo nuovo in cui Cece ci sta insegnando ad accogliere e, persino, vedere la vita. Io e mio figlio eravamo al parchetto, in un pomeriggio di dicembre di un anno fa, faceva freddo e lui era imbacuccato nel suo giubbottino blu, il cappellino di lana rosa, calato in testa a proteggerlo dal freddo, tranne per il ciuffo biondo che sbucava fuori e andava, dispettoso, a coprirgli la fronte. Stava camminando su un manto di foglie secche vicino ai giochi mentre io lo osservavo qualche passo a distanza, lasciandolo esplorare in libertà. A un certo punto Cece non si accorge di un minimo dislivello, scivolò e cadde. Non mi mossi, aspettai, sicura che si sarebbe rialzato da solo e infatti lo fece in un attimo. senza un lamento. Mentre si rimetteva in piedi, con la manina, afferrò un po’ di foglie da terra e, seguendo la direzione del suono della mia voce, venne verso di me. “Che c’è amore?” “E’ un regalo”, rispose e mi porse le foglie con quel suo sorriso dolcissimo. “Un regalo?”. Non riuscì a fare meno del sorriso, stupita e anche un po’ commossa perché era un gesto semplice, sì, ma disarmante. Dentro c’è tutto Cesare, la sua tenacia, il suo modo di non abbattersi, di superare ogni ostacolo e trovare sempre il lato positivo ma anche il suo modo di amare noi, amare la vita con i suoi momenti belli e, sì, anche con i suoi scivoloni ed è proprio così, pensai, che da una caduta può nascere un gesto d’amore”