SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Matese, 11a giornata di Serie D girone F.

NOTE

Cielo coperto, lieve pioggia prima della gara che ha reso il terreno umido. Samb in maglia rossoblu, ospiti in biancoverde. Spettatori 4’724.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Coco 03, Pagliari 04, Sbardella, Sirri, Zoboletti 05 (87′ Lonardo 05), Arrigoni, Barberini (80′ Evangelisti 03), Cardoni 04, Battista (80′ Chiatante 04), Alessandro, Tomassini (65′ Romairone). All. Maurizio Lauro. A disp. Pinto 03, Pezzola, Pietropaolo 03, Buonavoglia, Orfano 05.

FC MATESE (4-3-3): Palombo, Santoni (75′ Langellotti), Lesi 05, Ricciardi, Gagliardini, Guarino, Minasi 04, (55′ Marcucci 05) Gomis, Iacovoni 04 (75′ De Lucia 04), Napoletano, Bracaglia 03. All. Corrado Urbano. A disp. Verzamanis 05, Russo 03, D’Andrea 05, Passewe, Iadaresta, De Martino 03.

ANGOLI 3-1

AMMONITI Gagliardini (M) Gomis (M)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Al via il match, rossoblu che attaccano sotto la Nord.

3′ Bella azione di Alessandro, che apre per Zoboletti. Il suo cross è preda di Palombo.

5′ Punizione per il Matese, libera la difesa di casa.

10′ Manovra avvolgente della Samb che manda al cross Cardoni. Leggermente lungo per tutti.

13′ Cross di Alessandro a cercare Tomassini. Blocca Palombo.

18′ Primo angolo Samb, la difesa biancoverde libera.

21′ Ottima triangolazione tra Tomassini e Barberini, ma il centrocampista non riesce a calciare.

22′ OCCASIONE SAMB: Cardoni in mezzo per Battista, che solo a centro area ha sul destro un rigore in movimento, centrale per Palombo.

25′ Cross di Zoboletti per Cardoni, il suo colpo di testa è debole e centrale.

27′ Insiste la Samb, Alessandro ci prova da fuori. Alto.

33′ Continua il possesso palla rossoblu, ma il Matese si chiude bene e ferma le iniziative anche con qualche fallo di troppo.

35′ Ammonito Gomis per l’ennesimo fallo su Battista.

36′ Angolo Samb, Palombo smanaccia ma subendo fallo. Punizione ospiti.

40′ HA SEGNATO LA SAMB: Barberini arriva sul fondo e mette in mezzo per Tomassini che col piattone spinge in rete. 1-0, gol nato dal pressing di Zoboletti sul portiere avversario che ha sbagliato il rinvio.

45′ Finisce senza recupero il primo tempo. Samb avanti 1-0 meritatamente.

SECONDO TEMPO

45′ Le squadre rientrano in campo con i medesimi 22.

50′ Ritmi più bassi in questa fase, col Matese che prova ad imbastire qualche manovra.

53′ Angolo Samb, Arrigoni crossa troppo sul portiere che blocca.

55′ DESTRO A GIRO DI ALESSANDRO: palla di un nulla sopra l’incrocio dei pali.

57′ RIGORE SAMB: filtrante di Arrigoni per Tomassini che si invola verso la porta. Guarino lo atterra e per l’arbitro non ci sono dubbi. Massima punizione e giallo.

57′ Arrigoni e Alessandro parlano sul dischetto, è il centrocampista a posizionare il pallone.

58′ Fischia l’arbitro. Parte la rincorsa di Arrigoni col destro ED E’ RETE! Palombo intuisce ma non ci arriva. 2-0, secondo rigore di fila segnato dal numero 6.

63′ TRAVERSA DI CARDONI: sinistro dal limite bellissimo, che peccato avrebbe meritato il gol.

65′ Esce Tomassini per Romairone.

71′ Punizione dal limite per il Matese. Ricciardi calcia col mancino ma Coco c’è. Primo intervento della sua partita.

76′ E SONO TRE! C’è gloria anche per Pagliari che trova la rete dopo un bell’inserimento offensivo.

83′ Possesso palla per la Samb che ora amministra il vantaggio.

87′ Dentro Lonardo per Zoboletti.

90′ Assegnati 4′ di recupero.

90’+1′ Entra anche Orfano per Pagliari.

90’+4 Finisce qui. Samb-Matese 3-0.