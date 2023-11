MONTEPRANDONE – Una bellissima notizia giunge dal vivaio biancazzurro dell’Atletico Centobuchi: la squadra dei Giovanissimi 2009 di mister Andrea Ferrante è matematicamente al primo posto nel proprio girone con due giornate d’anticipo. I calciatori hanno disputato, fino ad oggi, sei partite vincendole tutte vantando 18 punti in classifica con 50 gol fatti e subendone solo 3.

Nello stesso gruppo squadra, in settimana, sono stati chiamati sette atleti ad un allenamento con la Rappresentativa Provinciale in vista del Torneo delle Province in programma per fine mese. I ragazzi chiamati a partecipare all’allenamento, che si è tenuto al Campo Comunale di Castignano mercoledì 8 novembre sono stati: il portiere Alex Coccia, i terzini Alessio Merlino e David Emanuel Doncean, i centrocampisti Nicholas Barbizzi e Marco Alfonsi e gli attaccanti Daniele Carboni e Luca Traini.

Una grande soddisfazione anche per mister Andrea Ferrante che dichiara: “Le sensazioni sono positive, il risultato del campo fa piacere soprattutto perché i ragazzi hanno dimostrato partita dopo partita di meritarsi questo primato del girone con due giornate di anticipo. Ho trovato un gruppo desideroso di apprendere e il primo discorso che feci nello spogliatoio è che questa esperienza potesse crescere i ragazzi sotto l’aspetto umano e che imparassero a prendersi le proprie responsabilità sia a scuola, a lavoro, nello sport e nella vita in generale.

Ho avuto una buona risposta da parte di tutti anche sotto l’aspetto tattico, tecnico e fisico. Il fatto che sette dei nostri calciatori siano stati chiamati per un allenamento con la Rappresentativa Provinciale in vista del Torneo delle Province, vuol dire che stiamo lavorando bene. Mi rende molto orgoglioso questo primo step e non posso prendermi meriti che non mi spettano perché ho un gruppo coeso e con il quale si lavora bene quindi mi auguro di continuare così e di toglierci delle soddisfazioni con l’augurio di vedere i ragazzi in altri campionati”.