CASETTE VERDINI: Ripani, Bordi, Ciurlanti (23′ st Palmucci), Lami (36′ st Lattanzi), Menchi, Moschetta, Guing, Russo, Ulivello (42′ pt Barchetta), Gentilucci (19′ st Mulinari), Romanski.

A disposizione: Giorgi, Cerquozzi, Germani, Barchetta, Rango, Telloni. Allenatore Roberto Lattanzi

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella (45′ st Lanzano), Veccia, De Cesaris, Stacchiotti, Zadro (7′ pt D’Intino), Pietropaolo, Galli (17′ st Cialini), D’Angelo (36′ st Liberati), Picciola.

A disposizione: Tamburini, Delli Compagni, Mbjeshova, Cavallin, Madonna. Allenatore Salvatore Fusco

POLLENZA – L’Atletico Centobuchi espugna il “Nello Crocetti” e batte 0-2 il Casette Verdini dopo aver disputato una grande gara portando a casa tre punti fondamentali.

La gara inizia subito a grandi ritmi e al 12′ pt sono proprio i biancazzurri ad avere la prima occasione: Picciola viene servito in area, si gira e calcia sul secondo palo ma trova la presa di Ripani. Al 28′ pt ecco il vantaggio dell’Atletico: Picciola raccoglie al limite dell’area una ribattuta della difesa di casa dopo un cross, dove l’11 si fa trovare pronto e con un diagonale punisce Ripani e fa 0-1. Al 40′ pt ancora la squadra di Fusco in avanti: questa volta è D’Intino a provare il tiro dalla lunetta dell’area di rigore ma il suo destro potente viene deviato in angolo dall’estremo difensore di casa.

Nel secondo tempo la partita riprende con un calcio piazzato dal limite battuto direttamente in porta da Russo ma Camaioni è bravo a smanacciare in tuffo. Al 26′ st per i locali ci prova Guing con un tiro da fuori area che finisce poco sopra la traversa. Un minuto dopo Russo ci riprova dal limite ma Camaioni respinge. Al 30′ pt occasionissima per il Centobuchi con Picciola che lanciato verso la porta incrocia con il destro ma la sfera fa la barba al palo. Ma non bisogna aspettare molto per il raddoppio: corre il 38′ st quando Cialini viene pescato in profondità, Ripani prova ad intervenire in uscita ma il 19 da posizione laterale apre il piattone destro e insacca sul secondo palo per lo 0-2.

Dopo il recupero sono i biancazzurri a festeggiare il successo dopo aver disputato una partita di grande sacrificio da gruppo super. Nel prossimo turno gli uomini di Fusco affronteranno in trasferta l’Aurora Treia.