ANCONA – Presso la sede dell’Istituto Teologico Marchigiano e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, venerdì 10 novembre, è stato inaugurato l’anno accademico 2023/2024. Il direttore Massimo Regini dell’I.T.M. ringraziando i vescovi delle Marche così si esprime: “L’attenzione e la stima del nostro episcopato incoraggiano il cammino di approfondimento teologico/pastorale che sia al servizio delle nostre chiese. Con l’augurio che questo tempo di grandi cambiamenti possa far nascere un rinnovato dialogo con le altre istituzioni accademiche presenti nel nostro territorio, cosicché i nostri istituti possano dare il proprio contributo alla crescita di una società giusta e solidale, nella ricerca di un autentico bene comune e della pace”.

Il nuovo direttore dell’I.S.S.R. “Redemptoris Mater” Giovanni Varagona manifesta la soddisfazione per la crescita degli iscritti rispetto agli anni precedenti: “Merito del lavoro fatto dall’Istituto e da chi mi ha preceduto, il direttore uscente professor Roberto Cecconi, dal corpo insegnante e dagli studenti. L’educazione si fonda sul gioco tra desiderio e limite. Allora questa relazione che è iniziata in maniera piacevole quest’anno con l’I.T.M., che rappresenta il limite, il rigore della teologia e il confine, mentre noi dell’I.S.S.R., cercheremo di essere desiderio, cioè l’avventura, la scoperta, la ricerca”. Il desiderio è che questo istituto possa essere per le Marche un polo di approfondimento e di ricerca a livello sia religioso che umanistico”.

Il vescovo di Macerata Sua Eccellenza Nazzareno Marconi ha presentato il cardinale sua Eminenza Mario Grech, nato nell’isola di Gozo a Malta e dal 2020 è segretario generale del sinodo dei vescovi.

Il Cardinale Mario Grech esordisce dicendo che il documento preparato che racchiude il lavoro finora fatto: “Non è in alcun modo un documento finale, ma è uno strumento al servizio del discernimento che dovrà ancora continuare iniziando dalle chiese locali. È un documento che il sinodo intende affidare, o meglio ancora restituire, al santo popolo di Dio, che vive nelle chiese particolari e in vista della seconda sessione, quella dell’ottobre prossimo”. Continua Grech: “Restituendo i frutti della prima sessione dell’assemblea generale del sinodo dei vescovi, abbiamo messo in pratica il principio della mutua interiorità tra la chiesa universale e la chiesa locale. In questa logica di circolarità continua il discernimento richiesto all’assemblea, non nega un atto isolato del processo sinodale, ma strettamente legato alla consultazione di tutto il popolo di Dio”. Sua Eminenza ha citato Joseph Congar, cardinale e teologo francese, uno dei precursori della nuova teologia che considerò nello studio della dogmatica gli sviluppi della filosofia contemporanea. Egli scrisse “La teologia e il diritto canonico d’ora in poi bisognerà coltivarle di più dal punto di vista del popolo di Dio, ed eventualmente dall’episcopato e dalle chiese locali”.

Riprende Grech: “Per comprendere questa logica di circolarità basta ricordare che l’instrumentum laboris sul quale ci confronteremo è frutto di questo dinamismo di ascolto condotto a tutti li livelli della chiesa. In questo dinamismo è reso evidente come la Chiesa, una, unica, esiste nelle, e a partire dalle chiese particolari. Il cardinale conclude affermando che il sinodo ha l’ambizione di rinnovare la Chiesa, è un seme piccolo carico di futuro.

È seguito il saluto del prefetto di Ancona, dottor Darcos Pellos, il quale ha espresso dei pensieri veramente edificanti: “La chiesa marchigiana si ispira al magistero della chiesa che si fa piccola (ministeriale) per essere sempre più vicina alle persone. Eminenza credo che possa portare al Santo Padre, oltre al saluto di tutta la comunità marchigiana, anche il sentimento di tutto quello che è l’affetto che tutta la chiesa marchigiana gli rivolge quotidianamente e lo fa nell’operare”. Con i saluti a Sua Eminenza Grech del professor Piero Stipa si sono aperte le numerose domande dei partecipanti alle quali il cardinale ha risposto approfondendo altri aspetti.