SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutti fuori dall’aula per permettere ai consiglieri la discussione su tema Picenambiente.

Dopo la richiesta di interrogazione urgente da parte di Giorgio De Vecchis, che chiedeva delucidazioni sull’iter in corso presso la Procura, la seduta era stata sospesa per 10 minuti così da consentire ai capigruppo di riunirsi per decidere sul da farsi.

Rientrati in aula, il presidente Eldo Fanini ha comunicato la secretazione della discussione, così come già era accaduto in passato sul tema Picenambiente, per tutelare la privacy dei soggetti coinvolti.

Tutti i non addetti ai lavori, compresa ovviamente la stampa, sono dunque stati invitati ad abbandonare momentaneamente l’aula.