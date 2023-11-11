SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il presidente del Consiglio comunale Eldo Fanini, dopo il consueto appello, ha dato il via alla seduta dell’11 novembre.
Questi i punti all’ordine del giorno:
- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 11/09/2023
- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 23/09/2023
- INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA DEL “GRUPPO MISTO” ANNALISA MARCHEGIANI AD OGGETTO IL PAESE ALTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (acquisita al prot. n. 77265 del 06/10/2023)
- INTERROGAZIONE AD INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE DEL GRUPPO “MISTO” LUCIANA BARLOCCI RIGUARDANTE IL COMPLESSO DENOMINATO “BAMBINOPOLI” (acquisita al prot. n. 77637 del 09/10/2023)
- INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI GIORGIO DE VECCHIS, ANNALISA MARCHEGIANI E LUCIANA BARLOCCI DEL “GRUPPO MISTO” AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO PRE-FATTIBILITA’ VILLA CERBONI-RAMBELLI” (acquisita al prot. 77930 del 09/10/2023)
- INTERPELLANZA A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE DE VECCHIS DEL GRUPPO MISTO AD OGGETTO: “SITUAZIONE E PROGETTUALITA’ CAMPI DA TENNIS IMPIANTO POLISPORTIVO “PRIMO GREGORI” (acquisita al prot. n. 78650 del 11/10/2023)
- INTERPELLANZA A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLO CANDUCCI AD OGGETTO: “LOCALIZZAZIONE NUOVA SEDE DISTACCAMENTO VVFF SAN BENEDETTO DEL TRONTO” (acquisita al prot. n. 83993 del 30/10/2023)
- INTERROGAZIONE A INZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLO CANDUCCI RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (acquisita al prot. n. 83993 del 30/10/2023)
- INTERROGAZONE A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LORENZO MARINANGELI AD OGGETTO: “SITUAZIONE EDIFICI DEGRADATI CITTADINI” (acquisita al prot. n. 84794 del 31/10/2023)
- REVOCA DELLA NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE – COMUNICAZIONE DEL SINDACO
- COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA
- COMUNICAZIONE PRELEVAMENTI DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO
- RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER INTERVENTI SOCIALI, CULTURALI E PER IL PROGETTO COFINANZIATO DAL PNRR DEL PONTE SULL’ALBULA
- ARTICOLO 194, COMMA 1, DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO . SENTENZA ESECUTIVA N. 242/2023 GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO – SENTENZA ESECUTIVA N. 34759/2014 GIUDICE DI PACE ROMA
- VERIFICA DELLA PERMANENZA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.193 COMMA 2 DEL D.LGS.267/2000. ESAME ED APPROVAZIONE. APPLICAZIONE AVANZO DISPONIBILE
- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 – APPLICAZIONE AVANZO DISPONIBILE. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
- CONSILIATURA 2021/2026 – MODIFICA NUMERO COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
- RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL’ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L 56/2023
- PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE, INVESTIMENTO” 1.3 – HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, LINEA DI ATTIVITÀ 1.3.2 STAZIONI DI POSTA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. – CUP F54H22000080006 – TITOLO DEL PROGETTO “STAZIONI DI POSTA” – ISTITUZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE SU IMMOBILE COMUNALE
- PRESA D’ATTO DEGLI ACCORDI E DELLE MODALITA’ OPERATIVE CHE IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, QUALE ENTE CAPOFILA DELL’ATS 21, INTENDE ADOTTARE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PNRR – MISSIONE 5 SOTTOCOMPONENTE SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE
- MOZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PAOLO CANDUCCI, ANNALISA MARCHEGIANI, AURORA BOTTIGLIERI, LUCIANA BARLOCCI, GIORGIO DE VECCHIS, SIMONE DE VECCHIS AD OGGETTO: “COMMERCIO-TURISMO: EVENTI ESTIVI CENTRO CITTADINO” (Acquisita al prot. n. 84588 del 31/10/2023)
Ore 9 inizia il Consiglio.
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