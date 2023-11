SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il presidente del Consiglio comunale Eldo Fanini, dopo il consueto appello, ha dato il via alla seduta dell’11 novembre.

Questi i punti all’ordine del giorno:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 11/09/2023 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 23/09/2023 INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA DEL “GRUPPO MISTO” ANNALISA MARCHEGIANI AD OGGETTO IL PAESE ALTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (acquisita al prot. n. 77265 del 06/10/2023) INTERROGAZIONE AD INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE DEL GRUPPO “MISTO” LUCIANA BARLOCCI RIGUARDANTE IL COMPLESSO DENOMINATO “BAMBINOPOLI” (acquisita al prot. n. 77637 del 09/10/2023) INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI GIORGIO DE VECCHIS, ANNALISA MARCHEGIANI E LUCIANA BARLOCCI DEL “GRUPPO MISTO” AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO PRE-FATTIBILITA’ VILLA CERBONI-RAMBELLI” (acquisita al prot. 77930 del 09/10/2023) INTERPELLANZA A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE DE VECCHIS DEL GRUPPO MISTO AD OGGETTO: “SITUAZIONE E PROGETTUALITA’ CAMPI DA TENNIS IMPIANTO POLISPORTIVO “PRIMO GREGORI” (acquisita al prot. n. 78650 del 11/10/2023) INTERPELLANZA A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLO CANDUCCI AD OGGETTO: “LOCALIZZAZIONE NUOVA SEDE DISTACCAMENTO VVFF SAN BENEDETTO DEL TRONTO” (acquisita al prot. n. 83993 del 30/10/2023) INTERROGAZIONE A INZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLO CANDUCCI RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (acquisita al prot. n. 83993 del 30/10/2023) INTERROGAZONE A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LORENZO MARINANGELI AD OGGETTO: “SITUAZIONE EDIFICI DEGRADATI CITTADINI” (acquisita al prot. n. 84794 del 31/10/2023) REVOCA DELLA NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE – COMUNICAZIONE DEL SINDACO COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA COMUNICAZIONE PRELEVAMENTI DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER INTERVENTI SOCIALI, CULTURALI E PER IL PROGETTO COFINANZIATO DAL PNRR DEL PONTE SULL’ALBULA ARTICOLO 194, COMMA 1, DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO . SENTENZA ESECUTIVA N. 242/2023 GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO – SENTENZA ESECUTIVA N. 34759/2014 GIUDICE DI PACE ROMA VERIFICA DELLA PERMANENZA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.193 COMMA 2 DEL D.LGS.267/2000. ESAME ED APPROVAZIONE. APPLICAZIONE AVANZO DISPONIBILE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 – APPLICAZIONE AVANZO DISPONIBILE. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI CONSILIATURA 2021/2026 – MODIFICA NUMERO COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL’ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L 56/2023 PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE, INVESTIMENTO” 1.3 – HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, LINEA DI ATTIVITÀ 1.3.2 STAZIONI DI POSTA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. – CUP F54H22000080006 – TITOLO DEL PROGETTO “STAZIONI DI POSTA” – ISTITUZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE SU IMMOBILE COMUNALE PRESA D’ATTO DEGLI ACCORDI E DELLE MODALITA’ OPERATIVE CHE IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, QUALE ENTE CAPOFILA DELL’ATS 21, INTENDE ADOTTARE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PNRR – MISSIONE 5 SOTTOCOMPONENTE SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE MOZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PAOLO CANDUCCI, ANNALISA MARCHEGIANI, AURORA BOTTIGLIERI, LUCIANA BARLOCCI, GIORGIO DE VECCHIS, SIMONE DE VECCHIS AD OGGETTO: “COMMERCIO-TURISMO: EVENTI ESTIVI CENTRO CITTADINO” (Acquisita al prot. n. 84588 del 31/10/2023)

Ore 9, sospesi i lavori per una interrogazione urgente proposta dal consigliere Giorgio De Vecchis, che deve essere discussa dalla giunta in una riunione.

Ore 9.50 Riunione più lunga del previsto. Riprende ora il Consiglio.

Si richiede la secretazione della discussione sull’interrogazione d’urgenza presentata da Giorgio De Vecchis. Tutti i non addetti ai lavori, compresa ovviamente la stampa, devono abbandonare l’aula.

Si prosegue con l’interrogazione della consigliera del gruppo misto Annalisa Marchegiani, che chiede un approfondimento sulla situazione del Paese Alto di San Benedetto. L’assessore fa il punto sugli interventi di riqualificazione: “Ci sono tre cantieri, che stiamo portando avanti da inizio ottobre e stanno proseguendo in maniera spedita”.

L’ex assessore alla cultura Lina Lazzari assiste al Consiglio comunale dalle sedie riservate al pubblico.

Annalisa Marchegiani replica: “Il paese Alto è ormai pieno di macchine, la viabilità è completamente interclusa e i cittadini sono ormai quasi segregati. E’ degradato, il cantiere è ormai diventato un orinatoio e non è una bella cartolina per la città. Come si possono organizzare eventi in un luogo dove non si possono neanche buttare i rifiuti in sicurezza?”

Si passa al punto riguardante la revoca dell’assessorato a Lina Lazzari. La minoranza chiede di aprire il dibattito e non semplicemente di prendere atto della decisione del sindaco. La discussione tuttavia non è prevista e il presidente respinge la mozione d’ordine, tra le critiche dell’opposizione.

Marchegiani: “Non è in discussione il potere del sindaco di sfiduciare, ma il fatto che non se ne possa discutere in aula. Insisto nel rispetto del regolamento del Consiglio comunale”: si mette a votazione la mozione.

Antonio Spazzafumo: “L’ex assessore Lina Lazzari non era più idonea a rappresentare l’indirizzo della giunta, pertanto si è deciso di revocare la sua nomina. Ci tengo a precisare che alla base non c’è nessuna valutazione personale e che ringraziamo Lina Lazzari per il lavoro svolto”.

Prelevamenti fondo rischi contenzioso: il punto passa 13 voti contro zero. La minoranza si astiene.

Luciana Barlocci: “Se portate delle variazioni di bilancio, bisognerebbe renderne partecipi i consiglieri e la cittadinanza, altrimenti vengono dei sospetti se si agisce nell’ombra. Vedo assegnati all’assessora Campanelli 70 mila euro per l’evento Natalizio, che inizialmente erano riservati alle luminarie. 30 mila euro di eventi itineranti, sinceramente mi fanno sorgere qualche dubbio. Dobbiamo andare a fare l’accesso agli atti perchè gli assessori non informano la città quando usano il denaro pubblico”.

Il sindaco Spazzafumo replica all’opposizione dopo il dibattito alle ratifiche di bilancio: “Questa è un’amministrazione che ha credibilità, che sta cercando di risollevare una città che era sgonfia. Sulla Picenambiente, ricordo alla consigliera Barlocci che sono ancora un commerciante e quando in un’attività si sollevano delle criticità si verificano. E’ esattamente ciò che abbiamo fatto nelle nostre riunioni col nostro presidente. In 24 mesi abbiamo fatto degli interventi che le passate amministrazioni hanno svolto in molto più tempo, abbiamo ereditato 15 milioni di mutui. Caro consigliere Piunti, che hai fatto un mutuo a tasso variabile per degli asfalti, noi abbiamo speso oltre un milione di euro senza attingere a nessun mutuo dovendo inoltre rimettere mano agli asfalti della scorsa amministrazione. Ma oltre a questo ci sono la ristrutturazione del Vivaldi e del mercatino del pesce che risalgono al 2008. Noi invece abbiamo appaltato opere importanti, senza attingere ai mutui. Questa città deve essere attrattiva, dobbiamo invogliare gli imprenditori a riaccendere la nostra città. Noi viviamo nella quarta città nelle Marche, che sta crescendo. Ad oggi in 24 mesi abbiamo fatto davvero tanto”.

L’assessore al bilancio Domenico Pellei: “Un ringraziamento agli uffici, ai dirigenti e ai funzionari per il lavoro svolto. Rigetto le illazioni sul fatto che sul consultivo 2022 già si sapevano queste varianti. Rigetto il metodo di istillare sempre dubbi senza alcun tipo di prova. Rispondo a Canducci che il costo del Vivaldi era nel pluriennale così come quello della Multiservizi. Qualcuno qui dà i numeri come alla tombola”.

Giorgio De Vecchis chiede la secretazione della sua dichiarazione di voto, in quanto “farò nomi e valutazioni su questioni sensibili”.

Si passa al voto. Con 13 voti favorevoli passano i punti 15 e 16 all’ordine del giorno.

Dopo la pausa, riprendono i lavori in aula consiliare.

Si passa al voto del 17esimo punto. Approvato all’unanimità.

L’assessore Pellei illustra il 18esimo punto all’ordine del giorno di cui sopra.

Votato all’unanimità anche il 18esimo punto all’ordine del giorno.

Si passa all’esposizione del 19esimo punto, già illustrato nella commissione bilancio che abbiamo riportato nel precedente articolo. Di seguito il link.

Con 18 favorevoli e 6 astenuti il Consiglio approva.

Approvato con 18 voti favorevoli e 6 astenuti anche il 20esimo punto all’ordine del giorno.

Paolo Canducci presenta la mozione sugli eventi del centro: “Preso atto degli eventi localizzati nel centro cittadino nella quasi totalità della stagione estiva e che hanno reso le aree pedonali a dei ristoranti a cielo aperto. Alcuni eventi come quello della Coldiretti hanno creato numerosi disagi ai cittadini che non potevano transitare nelle principali aree della città. Riteniamo che l’estate prossima non debbano essere replicati, visto lo scarso coinvolgimento a fronte del grande sforzo per realizzare queste manifestazioni. Invitiamo il Consiglio a rivedere le limitazioni a massimo 5 giorni per il montaggio e la rimozione delle attrezzature, inoltre che le aree verdi e le piazze destinate ai parcheggi non debbano essere utilizzate, fatta eccezione per la Festa della Madonna della Marina”.

Il consigliere Andrea Traini propone di ridiscutere questa mozione nel successivo Consiglio a fronte di maggiori confronti.

Luciana Barlocci: “Quello che è successo quest’estate ci è costato tantissimo in termini economici, invito l’amministrazione a rivedere qualcosa in vista della prossima stagione”.

Mozione ritirata su suggerimento della maggioranza. Alle ore 16.15 il presidente Fanini dichiara concluso il Consiglio comunale dell’11 novembre.