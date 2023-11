SAN BENEDETTO – Domenica 12 novembre, si tornerà al Riviera delle Palme dove i rossoblù dovranno afffrontare la FC Matese che cerca di riemergere dalla zona playout. Un solo gol segnato in trasferta, sino ad ora a Tivoli, lascia ben sperare, ma i lupi matesini possono anche essere imprevedibili, tanto da fermare un avversario ostico come il Roma City. Quattro partite giocate gli scorsi anni al Riviera delle Palme, di cui 3 sconfitte (2 contro il Porto d’Ascoli di Massi) ed una vittoria contro la Samb (di Renzi) lo scorso anno. L’uomo da marcare stretto è la punta centrale Daniele Napoletano, 2 gol stagionali, in doppia cifra la precedente stagione con 11 reti. Da neutralizzare anche il difensore centrale Alex Gagliardini, che non disdegna incursioni offensive e partecipa spesso alle azioni che portano al gol; anche lui se ne intesta 2 per questa stagione, tra cui quello decisivo per la vittoria contro il Tivoli.