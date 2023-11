VAL VIBRATA – Giovedì 23 novembre torna la cena benefica del Milan Club Val Vibrata: Quest’anno l’ospite d’onore sarà Chicco Evani, bandiera del Milan, vice allenatore della Nazionale campione d’Europa 2020 e vice campione del mondo negli Usa nel 1994. È stato per 16 anni giocatore del Milan e della Sampdoria, 25 anni da allenatore per una carriera ricca di vittorie ma anche costellata da diversi infortuni.

Ad anticipare la cena ci sarà la presentazione del suo libro autobiografico “Non chiamatemi Bubu” dove si ripercorreranno le tappe della sua lunga carriera e le esperienze dentro e fuori dal campo. L’intero evento si svolgerà presso il Ristorante Malavolta di Corropoli (Hotel Baffo Rosso) a partire dalle ore 19.30.

La cena benefica e l’immancabile lotteria andranno a supportare i progetti di “Autismo Abruzzo“ e “Lega Fibrosi Cistica Abruzzo”, due associazioni del territorio con cui il Club collabora già da tempo.

“È un piccolo regalo che vogliamo fare ai nostri quasi 500 tesserati e siamo contentissimi di poter avere finalmente in Abruzzo una delle colonne del Milan degli invincibili” – dichiarano dal Direttivo del Club – “Abbiamo l’onore di ospitare una figura non solo legata al Milan ma anche alla Nazionale Italiana ed al mondo dei ragazzi, avendo per anni svolto il ruolo di allenatore di diversi settori giovanili.”

Per questo motivo, il Club insieme all’Istituto Tecnico “Primo Levi” di Sant’Egidio alla Vibrata, ha organizzato per il giorno successivo un incontro a scuola dove Evani incontrerà studenti e studentesse per trattare temi legati a Sport e Studio come veicoli etici di pace.

Il Milan Club Val Vibrata invita tutti gli sportivi anche non di fede rossonera a partecipare alla serata, prenotandosi al 353 3662621 o attraverso i canali social del Club.