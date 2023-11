SAN BENEDETTO – Non si ferma l’impegno della Croce Rossa Italiana in favore dei fragili e dei nuovi bisogni della comunità. È operativo in via Virginia Tedeschi 2, presso la sede del comitato di San Benedetto della Croce Rossa Italiana, il nuovo e inclusivo poliambulatorio, farmacia solidale e supporto psicologico “Officine della Salute” non convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.

Si tratta di uno spazio dedicato alla cura completa e personalizzata del paziente in cui opera un team di medici e professionisti sanitari altamente qualificati per consulenze specialistiche e test diagnostici avanzati in tempi rapidi.

Prenotare è semplice, online su www.crisanbenedettodeltronto.it selezionando la voce “poliambulatorio” e successivamente quella “prenota”, l’utente potrà individuare l’area di proprio interesse e fissare un appuntamento negli orari di apertura dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20,dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 9 alle 13. In alternativa è operativo il numero 1520.

Queste le prestazioni disponibili:

• ANDROLOGIA

• BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE

• CARDIOLOGIA

• DERMATOLOGIA

• ECOGRAFIA E DOPPLER

• ENDOCRINOLOGIA

• GINECOLOGIA

• NEUROLOGIA

• OTORINOLARINGOIATRIA

• ORTOPEDIA

• ONCOLOGIA

• PSICOLOGIA

• PSICHIATRIA

• TRICOLOGIA ONCOLOGICA

• UROLOGIA.

Servizi Infermieristici:

• Medicazioni Semplici e complesse

• Medicazione piaghe da decubito

• Cateterismi (cambio catetere)

• Somministrazione farmaci orali, intramuscolari o per via endovenosa

• Prelievo di sangue o raccolta di liquidi biologici mediante esami estemporanei

• Sondaggio gastrico o duodenale a scopo nutrizionale, diagnostico o evacuativo

• Manipolazione e controllo drenaggi

• Rilevazione parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo)

• Controllo della glicemia

• Flebo.

Cristian Melatini, presidente di Croce Rossa San Benedetto, ha detto: “Presso le “Officine della Salute”, vogliamo testimoniare l’impegno concreto alle richieste di assistenza della comunità con particolare attenzione alla prevenzione, offrendo check-up personalizzati per donne, uomini e bambini. Ci sono medici preziosissimi pronti a consigliare percorsi personalizzati in base alle esigenze di ciascun paziente, con l’obiettivo di preservare e migliorare la loro salute”.

Ancora: “È importante sottolineare che la struttura è completamente accessibile, priva di barriere architettoniche, garantendo l’accesso a tutti i pazienti. Per agevolare gli spostamenti, offriamo un servizio di trasporto dedicato, che comprende autovetture, pulmini per disabili e ambulanze, per un’assistenza completa e dedicata. Ringrazio quanti tra medici, personale sanitario e volontario stanno dando il proprio supporto affinché questo diventi un riferimento per la cura della persona”.