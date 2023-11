Di Ilaria Papaleo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un luogo fantastico dove tutto può accadere e attraverso il quale si torna indietro nel tempo, passando dagli anni Venti agli anni Sessanta. Questo luogo, a metà strada tra i sogni e la realtà, è la tana del Bianconiglio del famigerato romanzo “Alice nel Paese delle Meraviglie”, da cui prende ispirazione il frizzante spettacolo dal sapore retrò ideato e organizzato dalla performer Burlesque di fama internazionale Veruska Puff.

Non a caso, il titolo dell’evento è proprio “La Tana del Coniglio”.

Il ricavato dello show di beneficenza, sarà devoluto in favore di quattro associazioni a difesa dei conigli AMICONIGLIO, LA VOCE DEI CONIGLI, MONDO CAROTA, PIT STOP BUNNY, che si occupano del recupero e della cura dei conigli al fine di fornire loro una famiglia che possa dargli una nuova vita in qualità di pet domestico, ruolo ormai largamente riconosciuto!

Questo imperdibile evento avrà luogo sabato 18 novembre al Teatro Concordia di San Benedetto alle ore 21.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione “Sul Filo di un Sogno” di Rosella Iobbi e Patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto, è stato presentato in conferenza stampa nella serata del 9 novembre presso il Museo delle Barbie di Ripatransone, al quale ha partecipato anche il piccolo Fonzie, il coniglietto nano di Veruska Puff, adottato lo scorso maggio.

“Si tratta di un vero e proprio varietà, in cui il passato farà capolino nel presente a ritmo sostenuto per divertire, coinvolgere e lasciar fantasticare lo spettatore – anticipa l’ideatrice Veruska Puff – Lo scorso anno si è rivelato un grande successo, con un pubblico prettamente sambenedettese e delle zone limitrofe. Quest’anno, i biglietti sono stati acquistati da ogni parte d’Italia, ci aspettiamo quindi un pubblico molto ampio e variegato, tanto che i biglietti sono già quasi sold out.”

La serata sarà presentata dalla performer burlesque e PinUp Dizzy Dishes, che racconta il suo primo approccio a questo show: “L’anno scorso la mia amica Lady BB fu chiamata a performare alla prima edizione de La Tana Del Coniglio e io decisi di prendere il treno per andare a vederla. A distanza di un anno, eccomi qui per il mio primo mega show in veste di presentatrice con un pubblico così ampio. Questo sarà per me un buon banco di prova in vista del 6 aprile 2024, data in cui si svolgerà l’Udin Burlesque Festival, dove sarò stage manager”.

Ad affiancare Dizzy Dishes nella conduzione sarà il duo “Il Narrante” composto da Gianmarco Scacchia e Riccardo Mancini, che raccontano: “Veruska ci aveva visti qualche mese prima della scorsa edizione nella serie “Il Narrante Racconta” pubblicata sul giornale online Riviera Oggi. A dire il vero, quando ci è stata proposta la conduzione eravamo titubanti non avendo mai avuto esperienza in questo campo. Invece si è rivelata un’esperienza molto positiva. I nostri sketch e il mondo del burlesque sono legati da atmosfere vintage. Infatti, noi raccontiamo la storia di San Benedetto in chiave moderna così come Veruska riporta l’atmosfera Burlesque nel mondo attuale. Tra le iniziative più interessanti di questo evento è sicuramente la presenza di due mascotte e la lotteria, al quale si partecipa con il numero del biglietto e come sottolineato dall’organizzazione “i premi di questa seconda edizione sono molto più allettanti e variegati rispetto allo scorso anno e si rischia davvero di vincere!”.

In scena si alterneranno provocanti e al contempo divertenti performance di burlesque della stessa Veruska Puff e di Crazy Cat, la quale racconta il suo primo approccio a questo mondo: “Ho iniziato nel 2013, per me è stata una sorta di rinascita dopo un tumore che mi aveva lasciato una cicatrice non solo sul corpo ma anche e soprattutto nell’anima. Ho performato per la prima volta con Veruska nel 2018 a Padova, ma la nostra collaborazione si è rafforzata quando l’ho portata con me alla manifestazione “AmamiTeatro” al teatro Marrucino di Chieti nel 2019”.

“Da più di 10 anni – aggiunge Crazy Cat – Sono una performer di burlesque, insegnante di burlesque e burlesqueterapia e organizzatrice di eventi. Lo stile del mio burlesque è classico, ironico ed elegante!”

Sul palco si esibirà anche il boylesque Azzurro Fumo, che spiega: “Esattamente come per le donne che fanno burlesque, ogni performance di boylesque è un mix tra seduzione e irriverenza. Ovviamente, il tipo di seduzione portata in scena cambia, trattandosi di una fisicità diversa. Inoltre, nel Boylesque ci contraddistingue il prenderci più in giro! Il mio sarà un numero comedy con l’intento di “regalare” qualche sorriso al pubblico!”

Ospite anche l’artista poliedrico Damiano Massaccesi, dell’agenzia “Spettacoli Eventi” di Joel Giustozzi: “I miei spettacoli rappresentano una fusione tra teatro gestuale, tecniche circensi, clown e musica. Posso anche essere definito artista retrò in quanto ho alcuni show in cui l’immaginario, l’ambientazione e lo stile si associano facilmente al passato, inoltre perché alcuni sono senza testo perciò rimandano un po’ al cinema muto. Il 18 novembre porterò un estratto del mio spettacolo Savoir-Faire con un finale che lascerà tutti, per alcuni istanti, con il fiato sospeso…”.

La seconda edizione de “La Tana del Coniglio”, insomma, riserverà agli spettatori tante sorprese e novità.

Infatti, spiega la collezionista di Barbie nonché proprietaria del museo scelto per la presentazione dell’evento e Presidentessa dell’Associazione “Sul Filo di un Sogno”, Rosella Iobbi: “Il vintage è il filo conduttore che unisce le mia Barbie allo spettacolo. Infatti, al Concordia andrà in scena anche una performance ispirata alla prima Barbie Ponytail messa sul mercato il 9 marzo 1959, ideata e messa in scena dalla stessa Veruska Puff “.

Lo show sarà scandito dal ritmo coinvolgente e vintage della band “Le Miss Fever e gli Swing Rum”.

“Con le nostre note – spiega la leader della band Elisa – ricreeremo un luogo fumoso e rarefatto, dove lo stile vintage, la musica swing e l’illusione possono vivere contemporaneamente”.

Chiuso il sipario, la festa continuerà a suon di musica in centro a San Benedetto presso il locale Haus, con il Dj Alessandro Biocca: “Il mood del dj set sarà vintage, quindi proporrò soprattutto musica doo wop e rock’n’roll”.

Dopo lo spettacolo, su prenotazione al numero 339 708 0005, chi vorrà potrà cenare presso Haus con un menù fisso a 20 euro a persona che prevede:

Schiacciata ripiena farcita mista

Chips fatte in casa

Polpettine di ricotta e parmigiano

Vellutata di zucca e patate

Si ricorda che i biglietti della “Tana del Coniglio”, a donazione volontaria, sono disponibili nei punti vendita elencati al sito https://www.veruskapuff.com/latanadelconiglio

L’acquisto sarà possibile direttamente al Teatro Concordia solo il 18 novembre dalle ore 19.30 alle ore 20.45. Tuttavia, a fronte dell’ingente numero di biglietti già venduti, si consiglia di procurarsi il biglietto prima della data.

Per informazioni: 348 03 84 722