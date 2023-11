GROTTAMMARE – “Sarà un’edizione che ricalca quella precedente. L’estensione della fiera e il numero di stand sono gli stessi dello scorso anno”: lo ha affermato il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi, presentando l’edizione 2023 dell’attesissima Fiera di San Martino.

Gli spazi concessi sono 345 per una superficie espositiva di 9mila metri quadri.

In effetti, sarà una Fiera molto simile a quelle a cui abbiamo assistito gli scorsi anni, fatta eccezione per una novità significativa: non sarà presente la “Fattoria didattica” nel giardino comunale. Una scelta di natura economica, dati i costi eccessivi per l’allestimento dell’area, ma anche di salvaguardia degli animali, considerato lo stress a cui erano sottoposti durante le giornate di Fiera. L’area antistante il Municipio sarà comunque dedicata all’intrattenimento per bambini con la presenza di giochi gonfiabili e spettacoli.

Un’altra novità è la collaborazione, per l’edizione 2023, con il Museo della Civiltà Contadina e Artigiana di Ripatransone. Ma andiamo con ordine.

GLI EVENTI:

CONVEGNO LA FIERA DI SAN MARTINO: UN PERCORSO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

10 novembre – Sala Consiliare, ore 21

Anteprima in collaborazione con il Museo della Civiltà Contadina e Artigiana di Ripatransone.

INTRATTENIMENTO PER BAMBINI – Giardino comunale

11 novembre, ore 16

Spettacolo di arte magica e bolle di sapone con il Mago Kiko. Evento gratuito

11 e 12 novembre

Giochi gonfiabili gratuiti

ESPOSIZIONE DI ATTREZZATURE DELLA CIVILTÀ CONTADINA E ARTIGIANA

11 e 12 novembre -Piazza Dante Alighieri

Una selezione di antiche attrezzature della tradizione rurale picena sarà visibile dalle vetrine in piazza Dante Alighieri. In collaborazione con il Museo della Civiltà Contadina e Artigiana di Ripatransone e il privato proprietario dei locali espositivi Amedeo Pignotti.

L’ANGOLO DELLA PACE

11 e 12 novembre – Giardino Comunale, ore 10-17

Promozione della pace e dei diritti umani, a cura della Consulta per la fratellanza tra i popoli e della sezione territoriale dell’UNICEF, in collaborazione con gli istituti scolastici cittadini e il Comitato Genitori IC Leopardi. Presso L’angolo della pace i bambini consegneranno i disegni realizzati in queste settimane a scuola, rielaborando il tema “Viaggiare: alla ricerca di se stessi, degli altri e del mondo”.

STAND GASTRONOMICI

11 e 12 novembre – Pineta di Piazza Kursaal

Specialità culinarie a cura dell’associazione culturale “Madonna della Speranza” di Grottammare.

LE ORDINANZE:

Con l’obiettivo di ridurre i rischi per la pubblica incolumità, il sindaco Rocchi ha firmato l’ordinanza che vieta la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e alluminio. Il divieto riguarda anche “l’abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e abbandono di cocci in aree pubbliche o a uso pubblico”. Sarà in vigore dalle ore 6 del 11 novembre fino alle ore 6 del 13 novembre.

Inevitabili anche le modifiche alla viabilità, già disposte dal Comando della polizia municipale nei giorni scorsi: si tratta del divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, pena la rimozione, dalle ore 4 di sabato 11 alle ore alle 6 di lunedì 13, all’interno dell’area espositiva, e di quello relativo alla sosta in alcune zone adiacenti, per permettere agli operatori partecipanti di posteggiare i propri mezzi (clicca qui per visualizzare l’elenco delle vie).

COME RAGGIUNGERE LA FIERA:

Per facilitare la partecipazione dei visitatori alla Fiera, anche quest’anno il Comune ha introdotto il servizio di bus navetta gratuito, dalle ore 8 alle ore 20, in collaborazione con l’azienda START Plus.

da San Benedetto (rotonda Ballarin-rotonda via Ballestra)

fermate: chalet Ischia, Ristorante Tropical, camping Don Diego, residence Le Terrazze, hotel Velia)

da Cupra Marittima (piazzale della Libertà-Stazione ferroviaria)

fermate: ex pesa pubblica, fosso Acquarossa, Ascani, ex hotel Tivoli.

Tuttavia, non troppo distanti dall’area espositiva, sono presenti i seguenti parcheggi: